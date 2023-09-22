中秋節國慶日天氣｜國慶煙花匯演或遇驟雨　吹北風宜九龍觀賞

下周五（9月29日）是中秋節，10月1日國慶日晚上9時將上演國慶煙花匯演，是相隔五年再於國慶日放煙花。不過據天文台的九天天氣預報，中秋節國慶日假期期間天公不造美，多雲驟雨天氣將由下周四（28日）迎月夜，一直延至國慶日，料大致多雲，有幾陣驟雨，或影響晚上觀看國慶煙花匯演，外出觀看記得帶雨傘。



天文台當日吹清勁（4至5級）北至東北風。在這風向下，在港島觀看國慶煙花匯演，很可能會被濃煙遮擋，故在九龍紅磡、尖沙咀、西九文台區觀看會較理想。



▼9月22日 市民到東岸公園「賞月」▼



▼9月15日 康文署公布國慶煙花匯演八幕詳情▼



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國慶煙花匯演歷時23分鐘28秒，合共發放31,888枚煙花，將展現多個特色煙花圖案，包括打頭陣的第一幕「心心『雙』印」圖案、第二幕的「洋紫荊」及第六幕的「紅色五角星」。其中，第五幕出現的彩色繡球煙花為首次在港展示，單一煙花爆發後，會呈現出環形、螺旋及冠環等多個造型。

今次煙花匯演主題為「富興百業賀國慶，盈聚慧城耀香江」，寓意在國慶日透過煙花匯演，祝福百業興旺，與市民一起創建更美好的未來。活動整體預算約為港幣1,800萬元。

東北季候風會在下周後期抵達華南

天文台今日下午4時半更新九天天氣預報，指出高空反氣旋會在周末至下周初為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣；同時一股偏東氣流亦會影響中國東南沿岸。

天文台預料一個廣闊低壓區會在下周為南海中至北部帶來不穩定天氣；一股東北季候風會在下周後期抵達華南，該區有幾陣驟雨。可見下周天氣可能充滿變化。

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天文台預測下周初起天氣開始轉差，下周二（26日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨。到下周四（28日）迎月夜，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周五（29日）中秋節天氣情況相似，故此可能影響賞月；到下周六（30日）追月夜同樣大致多雲，有幾陣驟雨。

最新顯示10月1日國慶日，天文台預測也同樣大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，當日吹清勁（4至5級）北至東北風。在這風向下，在港島觀看國慶煙花匯演，很可能會被濃煙遮擋，故在九龍紅磡、尖沙咀、西九文台區觀看會較理想。