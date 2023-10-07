颱風小犬｜升級強颱風　東北季候風助攻　天文台料今明風勢增強

【風球/颱風消息/天文台颱風消息即時/風暴路徑】天文台在今日（7日）凌晨近2時將熱帶氣旋小犬由颱風升級為強颱風，指在過去數小時稍為增強，而環流變得更緊密。受小犬及東北季候風共同影響，本港今日稍後至明日（8日，星期日）風勢會進一步增強，部份地區尤其南部可能吹烈風。



3號強風信號至少維持至早上8時，天文台隨後會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。



▼10月5日 熱帶氣旋小犬下石澳泳灘掛紅旗▼



天文台預測小犬今大部份時間維持強颱風

在今日凌晨3時，強颱風小犬集結在本港東南約210公里，中心附近最高持續風速每小時155公里，預料向西移動，時速約10公里橫過廣東沿岸海域，小犬的烈風區與香港仍有一段距離。天文台料今日大部份時間，小犬仍會維持強颱風級別，至今晚深夜11時才減弱至颱風，到周日晚上11料及至強烈熱帶風暴，距離本港100多公里。

強颱風小犬的環流變得更緊密，有清楚風眼，東面有一個頗大範圍的暴風雨帶。（Tropical Tidbits圖片)

風眼清晰 烈風圈半徑111公里

根據衞星雲圖，小犬環流變得更緊密，有清晰風眼，在東面有一條暴風雨帶。根據天文台提供給船舶用的熱帶氣旋警告資料，昨周五（6日）晚上11時，小犬烈風圈（風速超過每小時33海浬，8至9級風）半徑為60海浬，即約111公里，暴風圈（風速超過每小時47海浬，10至11級風）半徑為30海浬，即約55公里，颶風（風速超過每小時63海浬，12級風）半徑為15海浬，即約27.8公里。

小犬向西南方「拗了一拗」 稍為拉遠與港距離

天文台昨日間的預測移動路徑圖顯示，小犬會於今日至明日在本港以南的擔桿列島以南海域掠過，距離天文台尖沙咀總部約75公里，這樣的話烈風圈會覆蓋北至新界。不過小犬昨晚至今日凌晨「拗了一拗」向西南方向移動約80公里，若小犬維持向西移動，則與天文台維持約130公里距離，因此本港南面如蒲台島、南丫島南面、長洲和索罟群島，有可能被烈風圈覆蓋。

天文台今日凌晨0時更新九天天氣預報。（天文台圖片）

天文台料明起一連三日離岸及高地達8號球風風力

天文台九天天氣預報顯示，明起三日天氣甚差。明日間中有狂風驟雨，稍後雨勢較為頻密，海有大浪及湧浪，吹北風6至7級，稍後離岸及高地間中達8級；後日（8日）吹北至東北風6至7級，離岸及高地間中達8級，有狂風驟雨，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪；到下周一（9日）吹東至東北風6至7級，初時離岸及高地間中達8級，大致多雲，間中有驟雨，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。

6至7級風為強風，即3號球風力；8級為烈風，即8號球風力。