颱風小犬｜市民趁八號前到街市選購食物　菜檔指每斤貴一至兩元

小犬襲港，天文台今日（8日）中午改掛東北型風或暴風訊號，不少市民今早到街市準備今日的食材。記者先後到樂富街市及九龍城街市視察，均有市民到場購買食材，樂富街市的客人較多，亦有不少市民指，未有因打風都準備較多食材。



於菜檔工作的李先生指，受颱風都影響，蔬菜的零售價每斤貴約一至兩元，蔬菜零售價的加幅不算太大，希望可以薄利多銷增加生意。



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天文台已於今日（8日）中午12時40分改掛東北型風或暴風訊號。由於天文台在今早已預告大概改掛時間，市民善用上午時間外出購物、用膳，以及到街市或超市準備食物，以備不時之需。

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在樂富街市所見，不少市民到街市購買今午及晚上的食材，記者詢問數名市民，她們均表示未有因為打風都特別預備更多的食材，都是購買日常份量。

李先生指出受颱風都影響，蔬菜的零售價有輕微上升，大約每斤貴一至兩元。（馬煒傑攝）

菜檔工作的李先生指出受颱風都影響，蔬菜的零售價有輕微上升，大約每斤貴一至兩元，他來貨的菜有九成是從內地運到香港，因打風菜價提升外，運輸成本亦有所增加，整體來貨價貴一至兩成，當中以有葉的菜加幅最大。他又指蔬菜零售價的加幅不算太大，希望可以薄利多銷增加生意。

而在另一菜檔，有不願上鏡的員工則指今日未有因打風而增加蔬菜的售價。至於來貨價她則不會因打風而即日有所增加，要明日才知道會否增加。

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記者再到九龍城街市，現場可見購買食材的人較樂富街市少。在菜檔工作的陳女士亦指菜價未有受打風影響，近年都甚少會因打風而菜價上漲，解釋指蔬菜的價錢都是視乎內地的貨源，只要貨源充足菜價都不會上升，所以除非關口停止運作令蔬菜未能到港，菜價一般都不會所增加。

市民趁改掛八號風球前到超級市場選購食物

