颱風小犬｜石澳海灘約20人滑浪　士多店主留守料雨量低：應該冇事

颱風小犬正逐步迫近本港珠江口一帶，天文台正懸掛三號風球。本港九月初曾經歷世紀暴雨，石澳一度出現山泥傾瀉變「孤島」，居民須由政府協助撤離。《香港01》今早（7日）到石澳觀察，發現餐廳及士多仍然營業，海灘亦有約20人滑浪。



有士多店主估計小犬雨量較弱，所以未考慮撤離，「應該冇事嘅，唔使擔心！」有滑浪愛好者稱今日的海浪「麻麻地」，考慮明日再來滑浪。



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村民如常到公園休憩：上次同今次係兩樣嘢嚟

天文台昨夜已懸掛三號風球，石澳今早氣氛尚算平靜，部份餐廳及士多仍然營業，村民如常在公園休憩，暫無撤離的打算。有村民表示不感到擔心，並指向旁邊的大樹說：「上次同今次係兩樣嘢嚟，你睇下都冇嘢嘅。」

至於石澳泳灘正懸掛紅旗，並不時播放廣播，提醒市民游泳有風險，呼籲不要下海。但仍有約20人無懼颱風繼續滑浪，亦有少量內地旅客於岸上拍照打卡。

滑浪愛好者劉先生指，今日的海浪並不算大，「麻麻地」，會視乎情況明日再來滑浪。（歐嘉樂攝）

滑浪愛好者指海浪不算大：明日或再滑浪

在石澳土生土長的滑浪愛好者劉先生表示，由於天氣預告稱小犬的風力並不強，村民只感到一點擔心。他亦常在打風前及季候風期間滑浪，又指今日的海浪並不算大，「麻麻地」，會視乎情況明日再來滑浪。

問到會否擔心危險，劉先生則不建議新手前來滑浪，認為現場的滑浪人士均有多年經驗，「打風唔係玩開都唔會落水。」

內地旅客馮小姐指，颱風並不影響遊玩的心情，認為今日的太陽不猛烈，為適合外遊的好天氣。（歐嘉樂攝）

內地旅客讚天氣舒服：看著大海感覺世界都開闊了

來自南京的馮小姐為周星馳的粉絲，因此趁黃金周假期專程到石澳，在電影《喜劇之王》的拍攝地「打卡」，打算接下來參觀港大及黃大仙祠，並於晚上離港到澳門。

馮小姐又指，颱風並不影響遊玩的心情，認為今日的太陽不猛烈，風力非常舒服，為適合外遊的好天氣。她稱南京沒有海灘，大讚石澳的風景美麗，「看著這個一望無際的大海，感覺整個世界都開闊了。」

士多店籲政府鞏固石澳道

士多店店主吳先生亦是石澳原居民，只擔心對外的馬路被封鎖，但他估計小犬帶來的雨量並不大，即山泥傾瀉發生的機率大減，因此並未考慮撤離，選擇繼續營業。「應該冇事嘅，唔使擔心！」

但吳先生指，或因颱風及市民外遊的影響，黃金周期間本地顧客由疫前的九成減至兩成，「你睇下海灘度有幾多人？」問到一旦再有山泥傾瀉將如何應對，他認為可再坐船離開，並呼籲政府鞏固石澳道，避免再發生同類事件。

燒烤店負責人Joy表示，八號風球才會停業。（歐嘉樂攝）

此外，燒烤店負責人Joy表示，八號風球才會停業；亦有村內的士多強調「要守住間舖」，又稱除了在市區上班及上學的村民外，均不願意到社區中心等地過夜，「早知嗰晚九點可以通車，有邊個會想走？」