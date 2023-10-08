颱風小犬｜已減弱為強烈熱帶風暴　強雨帶持續影響　今仍狂風驟雨

颱風小犬昨日（8日）襲港，天文台在中午12時40分發出8號風球，到晚上7時發出9號風球。天文台深夜11時50分已改發8號風球，預告會在今日（9日）上午11時40分改發三號強風信號。天文台並在今日（9日）凌晨1時55分發出紅色暴雨警告信號，再於上午4時正發出黑色暴雨警告信號。天文台在6時45分指出，颱風小犬已減弱為強烈熱帶風暴。自午夜起，本港大部分地區錄得超過100毫米雨量，而市區、將軍澳及大嶼山北部的雨量更超過200毫米。



天文台指出，過去數小時，小犬穩定地向西移動，開始遠離珠江口並減弱。但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，本港部分地區仍間中吹烈風。在9日清晨7時，颱風小犬集結在香港天文台之西南約110公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過廣東西部沿岸。隨著小犬遠離香港，本地風力將逐漸緩和。天文台會在上午11時40分改發三號強風信號。



天文台在今日（9日）凌晨3時15分，已發出新界北部水浸特別報告，稱新界北部，尤其是八鄉及錦田一帶，正受大雨影響。在過去3小時，該區錄得超過90毫米雨量。新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。



天文台截至9日凌晨1時發布的小犬路徑圖。（天文台圖片）

天文台預料，熱帶氣旋小犬會在今日橫過廣東沿岸海域。受小犬的雨帶及季候風影響，廣東沿岸風勢頗大，有狂風驟雨。在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時86、66及51公里，最高陣風分別超過每小時99、94及75公里。

政府發言人於昨日深夜11時07分提醒，據天文台最新的天氣預測，當颱風小犬逐漸離開香港時，其外圍雨帶仍會影響香港及鄰近地區，降雨量有機會達到每日250毫米的甚高水平，可以引起道路水浸並造成交通擠塞。市民務須保持警覺，盡量留在室內安全地方，直至大雨過去。

▼10月8日 杏花邨中午前後風力開始增強▼



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▼10月9日風暴消息▼

【06:45】天文台指，颱風小犬已減弱為強烈熱帶風暴。自午夜起，本港大部分地區錄得超過100毫米雨量，而市區、將軍澳及大嶼山北部的雨量更超過200毫米。

【04:45】天文台指，自午夜起，本港多處地區錄得超過100毫米雨量，而港島東、九龍東及將軍澳的雨量更超過200毫米。

【04:00】天文台發出黑色暴雨警告信號。

【03:45】天文台指，自午夜起，本港多處地區錄得超過100毫米雨量，而九龍東及將軍澳的雨量更超過150毫米。

【03:15】天文台發出新界北部水浸特別報告，稱新界北部，尤其是八鄉及錦田一帶，正受大雨影響。在過去3小時，該區錄得超過90毫米雨量。

【02:45】天文台指，自午夜起，本港多處地區錄得超過50毫米雨量，而港島東、九龍東及將軍澳的雨量更超過100毫米。

【01:45】天文台發出紅色暴雨警告信號。

【01:45】天文台指，在過去兩小時，大嶼山、港島西及九龍東錄得超過50毫米雨量。

【00:45】天文台指，天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今早（10月9日）持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度。

圖為截至9日凌晨4時30分全港雨量分布。（天文台圖片）

本港地區今日（9日）天氣預測，吹烈風程度東至東北風，稍後風勢逐漸減弱。海有非常大浪及湧浪。多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎24至27度。天文台展望，星期二持續有驟雨。本週中後期天色逐漸好轉。

▼10月8日風暴消息▼

【23:55】天文台指，本港多處地區錄得超過50毫米雨量，而港島南區、南丫島更錄得約100毫米雨量。

【23:50】天文台改掛八號東北烈風或暴風信號。

【22:45】天文台指，小犬在過去一兩小時穩定向西移動，預料小犬相關的颶風區正逐漸遠離本港以南海域，但今日本港仍有狂風大驟雨。