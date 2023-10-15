天文台：東北季候風與冷鋒將至　本周降溫添秋意　周三四雨勢較密

天文台周日（15日）及發布題為《秋雨下，秋意漸濃》的「天氣隨筆」指出，一股達強風程度的東北季候風會在未來數天影響廣東沿岸，該區風勢頗大。現時位於南海中部的低壓區，預計會在未來兩、三天移向海南島一帶，並可能逐漸發展，與其相關的雨帶或會在本周中後期影響廣東沿岸。與此同時，預料一道冷鋒會在本周後期抵達華南，該區氣溫下降。



天氣隨筆指出，踏入10月中旬，香港的秋天已過一半。經過9月至10月初的蘇拉、海葵、小犬幾個秋颱，在過去數天，本港轉而受東北季候風影響，廣東沿岸天色大致良好，日間乾燥，終於讓市民感受到一絲秋意。現時預料一股達強風程度的東北季候風，會在未來數天影響廣東沿岸，這個星期的天氣是否繼續向好呢？

未來兩三天或有熱帶氣旋生成

從周日（10月15日）早上的衛星雲圖（圖一）可以看到，南海中部與低壓區相關的對流雲團，正為該區帶來不穩定天氣。現時南海中部的垂直風切變較弱，一些全球電腦模式預測未來兩、三天可能有熱帶氣旋在該區生成。但該區的熱帶氣旋潛熱不高，未必有利熱帶氣旋顯著增強。

圖一：10月15日上午8時的衛星雲圖。（天文台圖片）

本周華南沿岸的天氣將取決於該低壓區的發展，以及其與東北季候風的配合。現時電腦模式的預測主要有以下兩個情境（圖二）。情境一預測低壓區在未來兩、三天移向海南島一帶，並逐漸發展成熱帶氣旋，與其相關的雨帶會在本周中後期影響廣東沿岸。另一情境則預料低壓區發展不顯著，但環流相對廣闊，與其相關的暖濕氣流在華南沿岸與東北季候風相遇而匯聚，因而帶來較頻密降雨。

圖二：低壓區發展的可能情境。圖為電腦模式預測10月19日早上8時的天氣圖，以及和過去24小時雨量。（天文台圖片）

天文台正在試行的人工智能天氣預報模式「盤古」（圖三）的結果現時較為接近情境二。此外，現時尚有個別模式預測該低壓區未能發展為熱帶氣旋，屆時中國東南部會主要受東北季候風影響，天氣較為穩定。

未來數日沿岸風勢頗大

不論是情境一或二，未來數日廣東沿岸風勢頗大，有幾陣雨，星期三及星期四雨勢較為頻密。天文台會密切監察該低壓區的發展，市民請留意天文台的最新天氣消息。

圖三：人工智能天氣預報模式「盤古」預測10月19日早上8時的天氣圖。（天文台圖片）

有雨的天氣在本周後期可能持續，預料一道冷鋒會在屆時抵達華南，正所謂「一場秋雨一場寒」，該區氣溫下降。下周二亦將是二十四節氣中的霜降，相信屆時秋意將會更濃。

天文台於10月15日發布的最新九天天氣預報。（天文台圖片）

未來幾天持續多雲有雨

根據天文台最新九天天氣預報，本港地區周一（16日）天氣預測大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光。氣溫介乎25至29度。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。隨後兩三日風勢頗大，有幾陣雨，最低氣溫約24度，料天色多雲。星期三及星期四仍多雲及有雨，天文台指雨勢將較為頻密。直至下星期日（22日）起，才會短暫時間有陽光。