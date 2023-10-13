9號風球｜反駁岑智明　田北辰：個個睇天決定　要天文台做乜？

颱風小犬早前吹襲香港，天文台掛上9號風球，港鐵露天路段暫停行駛，部份人士滯留在港鐵站。天文台前台長岑智明認為，港鐵需要檢討安排，而實政圓桌立法會議員田北辰批評，這說法不負擔任，反問「個個都自己睇天做決定，咁要天文台嚟做咩呢？」



▼10月8日 港鐵停駛下紅磡大批乘客滯留▼



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岑智明認為港鐵可考慮實際天氣情況決定停止服務

岑智明昨日（12日）在報章發表文章，形容機場及港鐵站大量人滯留的場面「是不幸的，也損害了香港作為世界級旅遊目的地的形象」，認為「港鐵為何不考慮實際天氣情況而決定停止服務」。

港鐵當晚回應指，於惡劣天氣下的服務安排，港鐵均以乘客、員工及鐵路設施安全為大前提。現時的安排是經過審慎考慮，亦有參考過往惡劣天氣下對列車運作影響的經驗。在惡劣天氣下，鐵路露天路段的運作會面對極多不確定或無法預計的緊急情況，若繼續安排列車行駛，會對乘客及員工安全構成威脅。

田北辰認為，大部份人都沒有颱風專業知識，才要天文台定下標準，如果人人都自己做決定，「咁要天文台嚟做咩呢？」（資料圖片/李宇婷攝）

田北辰：多數人無專業知識 才要天文台定下標準

田北辰今日（13日）回應事件時指，根據岑智明的邏輯，「點解八號風球要停工停課，唔係『考慮實際天氣決定安排』呢？」，他說，這是因為社會上大部份人都沒有颱風相關的專業知識，包括港鐵，所以由天文台做一個統一標準，「如果個個都自己睇天決定，咁要天文台嚟做咩呢？」

如果有機構認為，需要因應工作性質而作出安排，並認為有能力評估風勢而做決定，田北辰說這個機構就要負相關責任，「但港鐵有能力評估九號風球有冇外物會跌落路軌或破壞電纜咩？」

如認為今次9號波風力細 是否應檢討風球標準？

對於有評論認為，今次颱風小犬的9號風球風力較弱，田北辰強調2012年颱風韋森特吹襲，9號風球下大埔墟站塌樹影響電力供應。他說，若岑智明認為今次風力較細未必出事，「咁要解今次掛9號呢」，「會唔會係天文台要檢討風球標準呢？」