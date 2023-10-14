9號風球｜林超英爆Seed：若天文台解決所有問題　台長不如做特首

颱風「小犬」秋天來襲，天文台本周日（8日）晚發出今年第二個9號風球，不過事前僅提早15分鐘預告，其時唯一仍行駛的港鐵，即時停駛露天路段，不少人無法回家，機場滯留大批旅客。



究竟港鐵應在9號風球維持全線服務，抑或所有人應在9號風球時在安全地方暫避，這星期爭議不斷。天文台前台長林超英接受《香港01》專訪談及此事，表現激動，於他而言，天文台「掛波」並非「定風波」，各行業應因實際情況應變，批評涉事管理層高薪，卻沒有想過如何應對惡劣天氣之下機場快綫停運，反之怪罪天文台。他亦隔空回應「某議員」抨擊：「如果天文台能夠解決所有嘅問題，天文台台長不如做特首啦。」



指天文台早建議機場快綫沿路安裝風速計 以決定是否續行駛

各個熱帶氣旋警告信號是天氣指標，天文台作為熱帶氣旋「掛波」的「話事人」，卻被視為社會能否正常運作的指標。林超英則指，天文台發出的熱帶氣旋警告信號，只是告知公眾本港天氣一個「概括嘅情況」，每一個行業都需要視乎自己的具體情況應變，「喂，你係醫護人員，8、9號風球都要返工㗎。你係醫管局咁，你咪諗辦法8號風球、9號風球，都要令到啲醫護人員返工囉。」

「小犬」來臨風雲莫測，9號風球一掛，港鐵露天路段的鐵路服務隨即暫停，包括機場快綫，當日不少人滯留於車站及機場，不惜久候以「癲價」截敢於行駛的士，怨聲載道，天文台成為眾矢之的。

林超英說，根據其記憶，當年規劃於大嶼山興建香港國際機場之初，天文台已建議於機場快綫沿路安裝風速計，鐵路根據自行收集得到的風速數據，決定是否繼續營運。他不解天文台要為鐵路運作負責，「你點解會將個責任卸畀一個要照顧全香港所有人嘅天文台，佢嗰個風球嚟，就你條鐵路要點運行呢？」

▼10月8日 9號風球下機場大批旅客等的士▼



有啲人就話，早啲發個9號風球就好啦。其實早啲發個9號風球，一樣都係咁樣。實際上，有一個講法，好似天文台嗰啲風球改時間發呢，呢個世界就冇事嘅，呢個係一種完全錯誤嘅講法，你每個行業都要根據自己嘅情況，去做決定㗎嘛。 天文台前台長林超英

批評「某議員」完全不明白現實處境

另一位天文台前台長岑智明周四（12日）發表評論，直指港鐵需要檢討規定暫停露天路段服務與9號風球硬性掛鈎，質疑「港鐵為何不考慮實際天氣情况而決定停止服務」。立法會議員田北辰隨即反駁「若港鐵要做天文台，那要天文台做甚麼？」

林超英則不點名批評此說法不正確，認為「某議員」完全不明白現實處境，直言如果天文台協助所有行業監察情況，天文台則不是如今的規模，而是需要擴大10倍。

天文台前台長林超英指出，貨櫃業不會待天文台懸掛8號風球之後才作準備，這點值得各行業參考。（余俊亮攝）

不滿連政府內部都「一有事就歸咎天文台」

林超英認為，社會上有一個「最大嘅錯覺」，社會甚至政府內部或各個團體，「一有事就歸咎天文台」。林超英強調，天文台「掛波」並非「定風波」，「實際上天文台扯個波，你估真係能夠定住嗰風㗎咩？冇㗎嘛，天文台嗰個唔係定風波嚟㗎嘛。」

他舉例，貨櫃業不會待天文台懸掛8號風球之後才作準備，反之早於天文台發出熱帶氣旋警告信號之前已與天文台協調，「而家你好少聽到啲貨櫃場啲貨櫃冧㗎，因為貨櫃場同天文台溝通好呀嘛。」

他說，港鐵如果「唔識搞」，則可問天文台、與天文台協調。訪問尾聲，他不忘再次提及機場鐵路停運，直指行政總裁應早有計劃如何處理。

喂，你哋嗰啲CEO（行政總裁），好高薪水㗎喎，乜你哋坐喺度從來冇諗過機鐵停咗嗰陣時點處理嘅咩，點解⋯⋯你哋坐喺度㗎？點解會賴天文台呢？係咪天文台遲啲扯個九號波你就冇事呀？如果天文台能夠解決所有嘅問題，天文台台長不如做特首啦。 天文台前台長林超英

▼10月8日 9號風球下港鐵乘客滯留紅磡站▼

