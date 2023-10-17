熱帶低氣壓於南海中部越南附近生成　天文台發放預測路徑圖

天文台今日（17日）下午4時表示，位於南海中部、越南附近的低壓區下午已增強為熱帶低氣壓。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在未來一兩日移向北部灣一帶，與香港保持800公里左右的距離，對本港直接威脅不大。



受東北季候風影響，本港今明兩日風勢頗大，離岸吹強風，高地風力間中達烈風程度。天文台指受熱帶低氣壓的外圍雨帶影響，本港星期三及四多雲有驟雨，雨勢有時較為頻密，天氣較涼，提醒市民留意天文台的最新天氣消息。



10月17日下午2時，位於南海中部越南附近的熱帶氣旋會在未來一兩日移向北部灣一帶。（天文台圖片）

天文台表示，在下午4時，位於南海中部越南附近的熱帶低氣壓，集結在越南中部峴港以東約180公里，預料向西北緩慢移動，移向越南河內至海南島之間的北部灣一帶。

中心附近最高持續風速每小時45公里，預測將增至每小時65公里，成為熱帶風暴，天文台預測會在周六（21日）晚減弱至低壓區。

▼10月8日 杏花邨中午前後風力開始增強▼



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歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)電腦預報顯示，位於南海中部越南附近的低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋。（天文台圖片）

天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸；另該熱帶氣旋外圍雨帶會影響廣東沿岸，該區天氣較涼。下午4時半的九天天氣預報圖顯示，星期三（18日，明日）吹東風5級，初時離岸6級，高地間中達8級；周四（19日）初時雨勢較為頻密；周五（20日）大致多雲，有幾陣雨。

預料一股季候風補充會在接周末抵達華南，並為該區帶來有雨的天氣。隨著高空反氣旋增強，下週初至中期華南沿岸天色逐漸好轉，早晚稍涼。