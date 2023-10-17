強烈季候風信號生效風力如3號風球　天文台指陣風達8號風球烈風

天文台昨晚（16日）10時45分發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，即風力等同3號風球。天文台今早指出，陣風間中更達烈風程度，即8號風球的8級風，料周三（18日）高地風力仍達8級，雨勢有時較為頻密，局部地區有雷暴，即橫風橫雨。



天文台指出，位於南海中部越南附近的低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，並移向海南島至越南北部之間的北部灣一帶，與其相關的雨帶會影響廣東沿岸，該區天氣稍涼。



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天文台預告今日稍後有幾陣雨

天文台早上11時半一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸。今日顯著降雨概率預報為「中」，日間部分時間天色明朗，稍後有幾陣雨，市民今晚外出宜帶定雨具。

在東北季候風影響下，不少市民發現昨晚開始本港風力大增，大樹被吹得左搖右擺，天文台昨晚發出強烈季候風信號，代表風力等同3號風球，即風力達強風程度（6至7級）。

東北季候風帶來烈風甚為少見

天文台今早更新預測，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度，即8號風球時的8級烈風。九天天氣預報顯示，天文台預測周三（18日）吹東風5級，初時離岸6級，高地間中達8級，甚為少見東北季候風會帶來烈風風力。

天文台預測周三雨勢有時較為頻密，局部地區有雷暴；到周四（19日）有驟雨，局部地區有雷暴，初時雨勢較為頻密；雨勢周五（19日）開始減弱。

歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)電腦預報顯示，位於南海中部越南附近的低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋。（天文台圖片）

越南附近低壓區將增強成熱帶氣旋 獲東北季候風「助攻」

天文台指出，位於南海中部越南附近的低壓區正逐漸增強，發展成熱帶氣旋，並移向北部灣一帶，與其相關的雨帶會影響廣東沿岸，該區天氣稍涼。歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)電腦預報顯示，東北風正沿着廣東沿岸，進入該低壓區系統，可見這次東北季候風再度為熱帶氣旋「助攻」。

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周日單車節舉行 參者加者要意向北時或逆風

天文台一股季候風補充會在接近周末抵達華南，並為該區帶來有雨的天氣，隨著高空反氣旋增強，下周初至中期華南沿岸天色逐漸好轉，早晚較涼。

下周日（22日）有單車節，又是獵戶座流星雨高峰期，天文台料吹東至東北風5級，初時離岸及高地間中6級，短暫時間有陽光，日間乾燥，單車節參加者要留意向北行時或要面對逆風。下周一（23日）為重陽節，部分時間有陽光，日間乾燥，相對濕度介乎60％至85%，氣溫介乎攝氏22度至27度，較為舒適，但掃墓時要留意火種。

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