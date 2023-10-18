熱帶風暴闖港800公里範圍　東北季候風影響各區氣溫下跌落驟雨

天文台指，位於海南島以南的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，今日（18）正午12時集結在三亞之西南偏南約90公里，並已進入本港800公里範圍之內，加上東北季候風及雲帶影響，本港正午時分各區氣溫普遍較昨日低4度左右。強烈季候風信號現正生效。



天文台熱帶氣旋位置及路徑圖。（天文台截圖）

位於海南島以南的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴。在正午12時，該熱帶低氣壓集結在三亞之西南偏南約90公里，預料向西北偏北移動，時速約12公里，移向北部灣一帶。天文台熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，目前熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍之內，預料明日（19日）增強為熱帶風暴，並於海南島西部掠過。

一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正為該區及南海北部帶來驟雨。正午時分，本港各區氣溫普遍較昨日低4度左右。強烈季候風信號現正生效。預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。

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天文台預測本港地區今日天氣多雲，有幾陣驟雨，雨勢漸轉頻密，局部地區有雷暴，吹清勁偏東風，初時離岸吹強風，高地間中達烈風程度。天文台展望明日有驟雨，初時雨勢較為頻密，隨後一兩日仍有幾陣雨。熱帶風暴的外圍雨帶會影響廣東沿岸，該區天氣較涼，預料一股季候風補充會在接近周末抵達華南，並為該區帶來有雨的天氣。隨著高空反氣旋增強，下週初至中期華南沿岸天色逐漸好轉，早晚稍涼。

九天天氣預報。（天文台圖片）

九天天氣預報顯示，明日（19日）及周五（20日）天氣多雲，有驟雨；周末（21日）吹北至東北風5級，離岸及高地間中6級，相等於3號風球程度，最低氣溫跌至21度。周日（22日）續有機會吹6級風，短暫時間有陽光，當日起一連3日日間乾燥；下周一（23日）為重陽節，市民登高需注意天氣。

下周二（24日）則步入廿四節氣之中的「霜降」，當日吹東至東北風4至5級，天氣大致天晴，日間乾燥，翌日最高氣溫升至29度，下周四（26日）及下周五（27日）部分時間有陽光，氣溫回升至25至29度。