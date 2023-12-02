雙子座流星雨12.15大爆發　每小時流星數、觀賞時間、地點一文看

雙子座流星雨2023｜2023年來到最後一個月，雙子座流星雨將於12月15日壓軸登場。香港太空館指，今年雙子座流星雨的每小時天頂流星數（ZHR）預計為150，意味在高峰時在黑暗地方觀測，每小時或會見到30粒流星。下文將介紹雙子座流星雨的最佳觀賞時間、地點。



太空館表示，今年雙子座流星雨的每小時天頂流星數（ZHR）預計為150。（太空館網頁圖片）

雙子座流星雨｜觀賞時間

香港太空館助理館長陳俊霖表示，雙子座流星雨的高峰期為12月15日的凌晨3時，建議市民如果有興趣觀測，可於12月14日晚至12月15日觀測。

陳俊霖指，市民在14日當晚7時半至8時已經可以觀測。（天文台）

他指，今年雙子座流星雨的每小時天頂流星數（ZHR）預計為150，較其他流星雨最多高出14倍，意味在高峰時在黑暗地方觀測，每小時或會見到30粒流星。他補充，市民一般在14日當晚7時半至8時已經可以觀測，最佳觀賞時間為15日的凌晨3時， 大家可一直觀賞至日出，即凌晨5時左右。

▼2017年8月英仙座流星雨▼



雙子座流星雨｜觀賞禮儀

他提醒，觀星人士觀賞時要注重禮儀，因為觀賞流星雨需在黑暗環境，照明時如果用白光，會影響觀測視力，甚至有機會影響到其他觀星人士，因此建議如要在黑暗環境照明，盡量使用紅光燈。

雙子座流星雨｜觀賞地點

至於最佳的觀星地點是哪裡？太空館雖然未有介紹，不過香港旅遊發展局曾推介4大觀星位置，分別為大東山、石澳丶萬宜水庫西壩以及大尾督主壩。

雙子座流星雨｜拍攝技巧

如果要拍攝流星，太空館建議需配備有長時間曝光功能的相機及較廣角的鏡頭。利用星點作對焦後，對準天頂或天空中最為黑暗的區域，將光圈及感光度調至合適數值（例如F2.8或以下，ISO 800或以上，視乎鏡頭及相機的設計，以及現場的環境而定），並視乎有否使用追星裝置，選擇合適的曝光時間。

一般而言，曝光時間愈長則愈有機會拍攝到突如其來的流星。如打算長時間曝光，可考慮收細光圈（例如F4/F8）或感光度（例如ISO 400），以提升照片質素。善用遙控或延遲拍攝功能，更可避免因相機晃動而令星點影像變形。