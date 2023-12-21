寒冷冬至｜日間穿保暖衣　林超英分享夜間保暖兩大法寶　慳錢減碳

天文台今日（21日）預報指，冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣，預料明日（22日）冬至市區氣溫介乎攝氏8度至12度，如預告成真將會是22年來最凍冬至。



天氣寒冷，天文台前台長林超英又在Facebook分享保暖大法，教大家怎樣保暖最省錢。林超英提到，慳錢保暖關鍵概念是只暖自己身體附近空氣，不要浪費能量把全間屋加暖，在日間穿保暖衣服是首選，睡眠時只用能量為「被竇」加暖，用暖水袋或電床墊都可以。



貼文又附上他去年2月所寫的網誌文章，當中指減碳取暖以暖水袋和電床墊為首選，而以價錢計暖水袋肯定優勝得多，因其他選項既花錢又耗電，而且製造大量二氧化碳，可免則免。



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日間穿保暖衣服是首選 睡眠時只用能量為「被竇」加暖

林超英最新在Facebook稱，慳錢保暖關鍵概念是只暖自己身體附近空氣，不要浪費能量把全間屋加暖，在日間穿保暖衣服是首選，睡眠時只用能量為「被竇」加暖，用暖水袋或電床墊都可以。

貼文並「重載」、寫於去年2月的網誌文章，當中提到天氣寒冷，大家都想方法保暖，尤其是晚上睡覺時，有些人開暖風機或充油式暖爐，有些人以冷暖兩用空調製暖氣，用電不少，且會造成大量二氧化碳排放，會令氣候變化加劇，並反問有沒有低碳排放的替代方案呢？

曾教暖水袋放被窩 林超英：但有人覺得古老

林超英指曾介紹過傳統辦法、即把暖水袋放在被窩，但在文章中他稱有人覺得古老，也有人覺得煲水麻煩，因此他研究了市面有售的「電床墊」，用時放在墊褥之上、床單之下，電力製暖，睡前先開幾分鐘把被窩加暖，上床後電床墊隔着床單暖着背後，避開鑽入冰凍被窩的感覺，身體覺得溫暖時，就可以關掉，安然入睡。

天氣寒冷，天文台前台長林超英又在Facebook分享保暖大法，教大家怎樣保暖最省錢。（資料圖片／陳嘉元攝）

暖水袋價錢不高 屬基層市民負擔得起選項

他又比較了數種製暖方法用電量，決定怎樣寒天低碳保暖。

．暖水袋

林超英指暖水袋容量以一公升計，由攝氏20度加熱到100度需要80,000卡路里，相當於336千焦耳，電水煲的發熱效率約80%，所需電能是420千焦耳，等於約0.12kWh，電費（九龍）當時一度約1.2元，煲水裝入熱水袋電費成本約0.14元，由於暖水袋價錢不高，這是基層市民負擔得起的選項。

林超英指減碳取暖以暖水袋和電床墊為首選，而以價錢計暖水袋肯定優勝得多。（資料圖片）

功率60W電床墊 電費剛好與暖水袋打個平手

．電床墊

林超英又以當時其家中的舊電床墊計數，指舊床墊功率60W，一小時用電0.06kWh，即約216千焦耳，如果上床前後用一小時，起床前用一小時，則每晚用電0.12kWh，電費0.14元，剛好與暖水袋打個平手。他又指，新一代電床墊功率可低至20W以下，用電甚至比暖水袋還少，不過電床墊價錢相對高得多，對部份人來說頗貴。

林超英最新分享他去年的文章，指其中的舊電床墊功率60W，一小時用電0.06kWh，即約216千焦耳，如果上床前後用一小時，起床前用一小時，則每晚用電0.12kWh，電費0.14元，剛好與暖水袋打個平手，（林超英網誌《草雲居》）

天文台今早錄9.8度 寒冷天氣警告正生效

說回今個冬至及聖誕天氣，天文台今日指，今早天文台錄得最低氣溫9.8度，是入冬以來的最低紀錄。截至上午11時半，強烈季候風信號、紅色火災危險警告，以及寒冷天氣警告現正生效。

天文台指，冬季季候風會在未來數日，持續為華南沿岸地區帶來寒冷及乾燥的天氣。下周初該區天色大致晴朗。隨著季候風緩和，下週中期氣溫稍為回升。

天文台預報冬至市區氣溫最低僅8度。（天文台官網截圖）

天文台：周五冬至天氣寒冷

天文台預料，明日冬至天氣寒冷，大致多雲及乾燥，氣溫介乎8度至12度。翻查天文台資料，最低氣溫的冬至為1999年，當年低見6.7度；如果要數近年氣溫跌穿雙位數的冬至，就要數回2001年，當年只有8.9度。

據天文台分區預報顯示，明早8時本港各區氣溫均跌穿「雙位數」，大埔、上水料只有5度，打鼓嶺低見3度。預料平安夜（24日）市區氣溫只有11度至16度，預料當日天晴，日間非常乾燥。早晚寒冷。

香港氣溫至下周二（26日）才見回升，屆時氣溫料介乎14度至19度。

▼12月17日 香港氣溫下跌▼



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天文台明早8時各區氣溫預測，即睇你住嗰區有幾凍：

打鼓嶺：3度

上水：5度

流浮山：5度

石崗：5度

大埔：5度

屯門：6度

青衣：7度

沙田：6度

西貢：7度

香港天文台：8度

將軍澳：7度

黃竹坑：8度

坪洲：7度

赤鱲角：7度

長洲：6度

橫瀾島：8度