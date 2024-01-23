今日必看8分鐘｜寒警記者摸黑登大帽山｜違泊阻路司機摑車行職員

01直擊｜寒警下冰封大帽山起霧如仙境 登山客山腰見冰：心滿意足

大帽山素來是晨運及郊遊熱點，但今日（23日）寒冷天氣警告生效下遊人明顯減少，《香港01》記者凌晨及清晨兩度登山，發現凌晨時分山上無遊人，黑夜濃霧下如入仙境。至清晨時分，有巿民如常登山，一睹樹木結冰的美景，並舉機拍照留念，大感心滿意足。

直擊北區打鼓嶺低見4.2度 農田未見結霜 居民僅穿T恤及外套出門

寒冷天氣警告正生效，今早（23日）打鼓嶺曾低見攝氏4.2度。記者到打鼓嶺大埔田村的農田了解，現場度得5度，下着細雨，菜田未見結冰或結霜，有農田主人解釋或與降雨有關，同時大嘆近年天氣多變種植困難。有居民則指住在打鼓嶺多年，早已習慣寒冷天氣，其中有人僅穿T恤及外套出門。

寒冷天氣｜粉嶺低見3度 家長稱難叫仔女起床 學生：不想上學

寒冷天氣警告正生效，粉嶺上學時間溫度約攝氏3度，不少學生回校時也穿著羽絨、戴著手襪，但也有學生穿單薄的外套回校，要向學校借外套。有家長表示，昨晚已感到寒冷，今日天氣更凍，較難叫子女起床上學，其子女都靦腆表示天氣太冷，不想上學。

天文台預報周二市區6度 無家者：呢幾日難捱 但不會去避寒中心

寒流襲港，天文台預測周二（23日）市區跌至攝氏6度嚴寒水平，本港有約1,400名露宿者，社區組織協會指7成半無家者拒住避寒中心。他們如何捱過？

8警案｜官裁定CCTV影片表面真確可呈堂 所有被告表證成立

8名警員在深水埗通州街公園進行反毒品行動時，涉砸爛露宿者的家當，和誣衊露宿者藏毒等，被控妨礙司法公正、公職人員行為失當等10罪。案件今(23日)在區域法院續審，有被告就涉案CCTV片段的呈堂性提出爭議。法官聽罷控辯雙方陳詞，裁定該些片段與案有關且表面上真確，可呈堂為證據。控方案情至此完結，辯方無中段陳詞，法官裁定所有被告表面證供成立。案件押後至下星期一（29日）續。

銅鑼灣時代廣場外爆水管 水柱一度達7米高

銅鑼灣發生爆水管事件。凌晨5時左右，警方接獲市民報案，指時代廣場對開的霎東街與堅拿道東交界行人路，有地下水管爆裂。警方到場了解情況，發現上址冒出一條高約7米的水柱，但不影響附近行車路，遂通知水務署人員到場緊急維修。據了解，涉事為一條地底鹹水管。

尖東兩七人車十字路口相撞 3人受傷 交警合力推車移走車輛

今日（23日）上午10時55分，兩架七人車分別沿漆咸道南及柯士甸道行駛，至十字路口時兩車相撞。Benz七人車撞本田七人車的左邊車尾，意外中有3人受傷，包括Benz司機。警方接報到場處理，其間4名交警，合力推動其中一部車，以免造成阻塞。警方正調查意外原因，不排除其中一方衝燈所致。

24小時通關方便即日離港 卓永興：不應以交通安排困住旅客喺香港

行政長官李家超今日（23日）宣布，農曆新年將實施通關特別安排，深圳灣口岸年三十至年初四24小時通關，羅湖口岸於年三十及年初二兩日，延長開關時間至凌晨2時，港鐵東鐵綫相應延長服務。署理政務司司長卓永興下午稱，估算年三十晚及年初二的慶祝活動後的四小時，即晚上9時至凌晨1時，單單四小時鐵路及其他交通工具可提供每晚合共80,000人次運力，足夠應付往內地旅客。卓永興稱，同意要有更多方法去吸引旅客留港，但不應該以交通為由「困住旅客喺到」。

違泊阻路被罵 TESLA司機摑車行職員：扮型啊！ 後續更衰惹公憤

阻塞通道還出手傷人？本港網絡瘋傳1段影片，指有TESLA（特斯拉）在道路中心停泊阻塞出入口，1名車行男員工上前理論，詎料TESLA男司機發惡指着男員工爆粗狂罵「X你老X，你係咪扮型啊」，又步步進逼。不斷後退的男員工繼續爭辯，TESLA男司機竟出手掌摑男員工，再大力推撞對方，重複「係咪扮嘢啊？」。

影片引來網民嘩然，紛紛批評TESLA男司機離譜，「擺明恰細路啦」、「拉得！」、「郁手，已經講完」。

良景邨後山驚現具規模「農莊」 疑涉霸佔官地 網民揶揄：新良景

有網民於Facebook群組指出屯門良景邨後山非法開墾耕種問題日漸嚴重，表示「發展越嚟越有規模！」。有網民拍得良景邨後山一幅懷疑官地遭人霸佔擺放雜物，並非法開墾成菜園而且極具規模。該幅面積約4,500平方米的空地，原本由鐵絲網圍封，並有一塊已脫色的地政總署「政府官地」告示牌，但有市民疑似非法闖入，繼而霸佔土地，並開墾出不同的小路，再加上市民「DIY」的菜田，此地猶如一個「小農莊」，而有網民就指曾有一陣子聽過「斬樹」的聲響當時似乎正在開墾土地。此外，除「小農莊」的範圍，亦有市民在明渠的附近擺放雜物。