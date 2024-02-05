天氣｜ 東北季候風影響　今早稍涼最低17度　年廿九顯著轉冷

撰文：蕭通
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東北季候風正影響廣東沿岸。此外，本港今早沿岸有霧，橫瀾島的能見度下降至100米左右。天文台預料，本港地區今日（5日）天氣大致多雲。初時有一兩陣雨，沿岸有霧。早上天氣稍涼，最低氣溫約17度；日間部份時間天色明朗，最高氣溫約21度。吹和緩東北風。

圖為截至2月5日清晨6時20分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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隨後兩三日有幾陣雨　農曆新年日夜溫差較大

天文台指出，受東北季候風影響，今、明兩日廣東天氣稍涼。一道雲帶會在本周中期為華南沿岸帶來有雨的天氣。預料季候風補充會在星期三晚上抵達華南沿岸，隨後一兩日該區轉冷。受較乾燥的大陸氣流影響，農曆新年假期華南沿岸天色逐漸好轉，日夜溫差較大。

天文台展望，未來兩、三日有幾陣雨。年廿九（8日）顯著轉冷，除夕（9日）及年初一（10日）早晚寒冷，最低氣溫約在12度左右。農曆新年假期天色逐漸好轉。

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+25

年卅最低11度　大年初一介乎12至17度

根據天文台九天天氣預報，明日（2月6日）在17至20度之間， 大致多雲，有一兩陣雨。周三（7日）15至19度，有幾陣雨，晚上氣溫下降。周四（8日）為年廿九，天氣顯著轉冷，氣溫介乎12至15度。 至周五（9日）年卅，將進一步降溫至11至15度，早晚寒冷，大致多雲，有一兩陣雨。 大年初一（10日）料在12至17度之間，初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼

圖為截至2月5日清晨6時20分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）
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