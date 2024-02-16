雨水24節氣 | 天氣乍暖還寒易受涼聚濕氣 中醫推介6款袪濕食療

雨水是二十四節氣中的第二個節氣，標誌着春天的來臨。在這個時節，雨水的降臨給大地帶來了新的生機，天地間的陽氣進一步升發。總體來說，氣溫會有所回升，但陰寒未盡。同時，雨水量較多，形成寒濕之氣。註冊中醫師李綺婷將淺談雨水節氣下的養生方法，助大家順應自然之道，潤澤身心。

（本文作者：註冊中醫師李綺婷）



濕氣重易腸胃不適 飲食宜清淡祛濕

雨水時節，氣候濕潤，人體易受寒濕之邪侵襲。而濕氣最易困擾脾臟。因此，容易出現腹瀉、腹脹、噯氣反酸、食欲不振等腸胃不適的症狀。飲食中，宜清淡祛濕。推介一味中藥—薏苡仁，俗稱薏米。薏苡仁有健脾，利水滲濕的功效。但生薏苡仁性味為微寒，在雨水時節中，陰寒未盡，宜選擇經炒製的薏苡仁。炒製後的薏苡仁性味由微寒轉為溫性，除濕效果更佳。

雨水節氣養生建議

一、早睡早起

《黃帝內經素問-四氣調神大論篇》：“春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮，夜臥早起，廣步於庭，被發緩形，以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰，此春氣之應，養生之道也。”早在黃帝內經就有記載春季該如何養生。雨水節氣在春三月中，有陽氣升發的特點。天地自然生長，萬物都富有生氣。應該入夜即睡，早些起床，披著散開的頭髮，穿著寬鬆衣物，放慢腳步，漫步於庭院，使身體舒緩放鬆。

二、多做舒緩放鬆類的動

也就是說，閑時可以選擇做一些舒緩放鬆類的運動，如瑜伽、太極拳或散步。另外，雨水時節中的氣候變化無常，人的情緒易受波動，很多人在此時容易傷感或急燥。所以在情志方面要注意戒暴怒及過分憂愁思慮，做到胸懷開暢，精神愉快才能順應春季自然。

三、注意保暖、保持乾爽

雨水時節，氣溫多變，過早換上春裝容易引發感冒。因此，我們應該注意保暖，慢慢調整衣著，平衡陰陽。尤其老幼體弱者，需及時添衣。生活中，洗髮後需及時吹乾，避免濕邪內侵。此外，還應避免長時間待在潮濕的環境中，保持室內的乾爽。

雨水節氣是春天的前奏，也是我們養生的重要時刻。通過合理飲食、適當運動、保持心情愉悅和注意保暖，我們就可以順應自然之道，潤澤身心，迎接春天的到來。讓我們在雨水節氣中，享受健康與快樂！

中醫推介祛濕薏米食譜

材料：熟薏苡仁30克

做法：先洗淨薏苡仁，再加入1-2公升的水浸泡1小時。煮沸後，慢火煮40分鐘。此外，還可以將浸泡好的熟薏苡仁加入白米煮成粥食用。

注意：孕婦、腎功能不全者及陰虛者不建議服用。如有不確定者，請先向中醫師查詢。



《文章獲註冊中醫師李綺婷授權轉載》

註冊中醫師李綺婷。（受訪者提供）

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