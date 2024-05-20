《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》突襲SINOPEC一油站！打卡兼可贏戲票

《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（FURIOSA：A MAD MAX SAGA）這部華納兄弟2024年度鉅製，將於5月23日在香港上映。電影由兩大超人氣巨星：《后翼棄兵》安雅泰萊采兒、《雷神奇俠》基斯咸士禾夫攜手擔綱，續寫《Mad Max》電影系列最新一章。這股電影熱潮更率先在SINOPEC油站中爆發！親臨充滿電影風格的油站入油，更有機會贏得電影戲票2張！



金像獎導演再次掌舵 經典再現

九年前《末日先鋒：戰甲飛車》成為影迷心中新一代經典後，金像獎得主佐治米勒導演再次掌舵，帶領觀眾挑戰更具風格的原創獨立、反烏托邦動作大冒險。今次故事圍繞文明世界瓦解後，年輕的芙莉歐莎（Furiosa）被迫加入狄門特斯（Dementus）所領導的軍閥，參與兩大暴君的戰爭，搶奪有限的資源，並在重重考驗下找尋回家的路。

《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（FURIOSA：A MAD MAX SAGA）將於5月23日在香港上映。（Sinopec Hong Kong）

SINOPEC英皇道油站出現「巨窿」？

為了配合電影在香港的宣傳，華納兄弟將SINOPEC 英皇道油站打造成為《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》主題油站，油站的地面及天花出現「巨窿」，油機柱身亦以具有年代感的石屎風格做裝飾。造型特異的骷髏頭被插在雪糕筒上，大量電影主題的刀旗隨風飄揚，將人代入電影緊張刺激的劇情中。

如果你也是《Mad Max》電影系列的粉絲，就不容錯過在5月22日之前來SINOPEC英皇道油站，親身體驗在充滿電影風格的油站入油，參與SINOPEC的打卡活動更有機會贏得《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影票2張！

參與打卡贏《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影票2張

1. 註冊成為SINOPEC PLUS APP 會員

2. 關注SINOPEC專為駕駛者而設的Instagram @sinopechk_drivers

3. 將你的Instagram 個人檔案設為公開

4. 於SINOPEC英皇道油站拍照打卡，上傳Story或Reel或發佈貼文時Tag @sinopechk_drivers

5. SINOPEC會選取39位打卡內容具有創意的朋友，而每位朋友將會獲得2024年5月25日下午14點位於香港太古城道18號太古城中心5樓百老匯戲院4號院之《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影票2張。



《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影推廣期及油站地址：

SINOPEC英皇道油站

地址：香港鰂魚涌英皇道892號

推廣期：2024年5月17日至5月22日



優惠受條款及細則約束。數量有限，送完即止。詳情請參閱SINOPEC PLUS APP活動頁面。