張國榮《為你鍾情》音樂劇串聯經典金曲　0手續費優惠低至半價！

以張國榮為主題的音樂劇《為你鍾情》「Café I Do - The Leslie Cheung Musical」將於2024年8月16至25日在香港西九文化區戲曲中心大劇院公演！作為哥哥的歌迷當然不容錯過！現更有低至半價換購及免手續費優惠！想知點換？即睇下文！



《為你鍾情》音樂劇將會由專業歌手再度演唱多首張國榮膾炙人口的經典歌曲，包括《追》、《風繼續吹》、《H2O》，配合演員、舞蹈員和樂手一同演出，糅合舞台設計及燈光效果，以音樂劇的形式將哥哥張國榮留下來的音樂作品重演舞台，與觀眾一同重新感受這位香港巨星的魅力。門票詳情

《為你鍾情》音樂劇將演唱張國榮多首經典歌曲。（MQ Musical Theatre）

張國榮影迷父親遺願牽引劇情

故事講述Louie和Paul兩兄弟繼承了已故父親的冰室，然而因區內大廈重建，加上生意不景，冰室終要倒閉。二人為完成父親作為一個張國榮粉絲的遺願，便打算在結業最後一天舉辦一個以張國榮歌曲為主題的音樂會，可惜臨近關門依然沒有客人光顧，直到一個又一個老朋友為著哥哥的原故再次到訪，為冰室劃上完滿的句號。

觀眾將會像其中一位老朋友一樣，被兩位主角牽引其中，再次透過懷舊的冰室以另一個方式，追憶哥哥張國榮。低至半價及$0手續費優惠

黃劍文、鄭俊弘專業演員、歌手、舞蹈員共同演出

音樂劇選角方面，邀請了歌手黃劍文、葉巧琳、鄭俊弘、陳凱彤，舞台劇演員歐陽彥豐、馬沛詩及翁演陞等，一群聲音出眾的表演者參與，再加上本地演唱會樂手及專業舞蹈員共同演出。低至半價及$0手續費優惠

《為你鍾情》音樂劇將由多位專業表演者共同參與。左起黃劍文、葉巧琳、嚴勵行、馬沛詩和翁演陞。（Facebook@MQ Musical Theatre）

全新主題曲《盡頭重遇你》周耀輝填詞

觀眾除了能回味張國榮的經典金曲外，還可以聽到由音樂總監嚴勵行Johnny Yim為了這次音樂劇而創作的全新主題曲《盡頭重遇你》，並邀請了周耀輝老師填詞，歌詞中滲透了對哥哥濃濃的思念，唱出一眾哥哥粉絲的心聲。

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票價分$480、$680、$880及$1,280四種，門票現有減價優惠，可用積分以低至半價換購，更有0手續費優惠！👉🏻低至半價及$0手續費優惠

門票座位表參考（MQ Musical Theatre）

演出日期及時間

日期：2024年8月16-18、22、24日（19:45-22:15）／

2024年8月25日（15:00-17:30）

地點：西九文化區戲曲中心大劇院

門票價格：$1,280、$880、$680、$480

