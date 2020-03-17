【荃灣外賣】街坊茶記下午茶 邪惡即炸雞髀足19cm長!

要數港式經典，當然要地地道道嘅茶記啦！呢間位於荃灣沙咀道嘅街坊茶記＜新口味＞，主理嘅港式茶餐，更加係經典中嘅經典！

先黎個下午茶必食嘅「特厚西多士」，有成三層足料牛油加糖漿，足足5cm厚，口感同味道都100分；另一個下午茶經典「豬扒包沙律」，預先烘熱嘅豬仔包，夾住一塊厚切豬扒，外脆內軟，食完超級滿足；再來多個「炸雞髀沙律」，絕對係邪惡炸物之最，即叫即炸嘅雞髀，脆卜卜嘅表層，入口超Juicy！



除左邪惡下午茶，午餐都有多款高質足料焗飯，打工仔唔想花太多時間等餐，用定e肚仔外賣APP落定單就唔洗煩啦!

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