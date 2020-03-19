【北角外賣】平民價78蚊 嘆極上海鮮刺身飯

好生活
撰文：
最後更新日期：

人見人愛嘅日本料理，唔一定要食最貴嘅。位於北角嘅日式外賣店 <日之苑>，就以CP值高見稱，唔需要花費天價，都可以食到新鮮、足料嘅魚生。

黎到日式料理當然要試下刺身飯啦，<日之苑>有成十款刺身飯可揀，最平$55起，即使較為高檔嘅「三文魚油甘魚刺身飯」「京蔥吞拿魚腩三文魚刺身飯」，都只係$78；除左壽司刺身，<日之苑>主理嘅熟食一樣出色，熱辣辣惹味嘅「澳洲極品和牛野菜飯」，配埋麵鼓湯都只係$60，呢個價錢真係超抵！

<日之苑 > | e肚仔外賣自取傳送門:　http://bit.ly/2UhTvuF

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
🌟e肚仔外賣自取優惠追加🌟
．💰迎新優惠 $30 💰 立即下載e肚仔外賣APP即送迎新優惠券
．💰外賣自取 $10 💰 用DBS信用卡埋單時，輸入優惠碼DBSHK2020，即享$10折扣優惠


．💰「外賣自取優惠券」💰低至42折，立即搶購 👉 http://bit.ly/32z7Kie
．💰　地區優惠巡禮🎊觀塘區所有餐廳外賣自取消費滿$30，輸入優惠碼「KT9」即享9折👉 http://bit.ly/2TFV3jb

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。