【北角外賣】平民價78蚊 嘆極上海鮮刺身飯

人見人愛嘅日本料理，唔一定要食最貴嘅。位於北角嘅日式外賣店 <日之苑>，就以CP值高見稱，唔需要花費天價，都可以食到新鮮、足料嘅魚生。

黎到日式料理當然要試下刺身飯啦，<日之苑>有成十款刺身飯可揀，最平$55起，即使較為高檔嘅「三文魚油甘魚刺身飯」、「京蔥吞拿魚腩三文魚刺身飯」，都只係$78；除左壽司刺身，<日之苑>主理嘅熟食一樣出色，熱辣辣惹味嘅「澳洲極品和牛野菜飯」，配埋麵鼓湯都只係$60，呢個價錢真係超抵！



<日之苑 > | e肚仔外賣自取傳送門: http://bit.ly/2UhTvuF



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