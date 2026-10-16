枕頭發黃｜枕頭細菌多馬桶1.7萬倍！致毛囊炎3大危害+專家2招除漬

枕頭發黃｜很多人以為常洗床單、枕頭套就乾淨無蟎蟲，其實若清洗不正確，枕頭的細菌分分鐘比馬桶廁板高出17,000倍，更會引發呼吸道疾病、毛囊炎等問題！不想每晚與細菌同床共枕？專家教清洗2招，去除發黃污漬，只需10分鐘。



當我們睡覺時，皮脂與汗水等分泌物便會滲透進枕芯中，導致枕頭發黃。（5161508554@小紅書）

枕頭發黃｜致氣喘／毛囊炎3大危害

台灣醫學博士黃軒醫生在他的facebook專頁發文指出，人體每天都會掉落0.7至2克的皮屑、70至100根頭髮，以及大量皮脂與汗水。當我們睡覺時，這些分泌物便會滲透進枕芯中，導致枕頭發黃。其中，男性的雄性激素水平較高、分泌油脂更多，枕頭往往黃得更快。這些發黃的污漬不只難看，更積聚大量塵蟎（英文：Dust Mite）、細菌、真菌。

枕頭發黃危害【1】引發呼吸道疾病

塵蟎是一種體長僅約0.2至0.3毫米的微小生物，主要以人或寵物脫落的皮屑、死皮為食糧。日常接觸極易導致過敏性鼻炎、慢性咳嗽，甚至引發氣喘。

枕頭裡的塵蟎極易導致過敏性鼻炎、慢性咳嗽，甚至引發氣喘。（AI生成圖）

枕頭發黃危害【2】導致皮膚問題

枕芯裡的細菌和油脂，極易堵塞毛孔，引發痤瘡（痘痘）、毛囊炎和過敏性皮炎。

枕芯裡的細菌和油脂，極易堵塞毛孔，引發痤瘡（痘痘）、毛囊炎和過敏性皮炎。（magnific）

枕頭發黃危害【3】損頭皮健康

頭皮比臉部的皮膚更加敏感，且油脂分泌更為旺盛。枕頭上的真菌、細菌會損傷頭皮，導致頭皮屑增多、頭皮發癢，以及毛囊炎。

枕頭上的真菌、細菌會損傷頭皮，導致頭皮屑增多、頭皮發癢，以及毛囊炎。（magnific）

枕頭發黃｜枕頭套細菌比馬桶多17,000倍 專家教2招清洗

美國床褥及睡眠用品品牌Amerisleep曾檢測過床上用品，發現枕頭套只要一星期不洗，上面的細菌量是馬桶座墊的17,000倍以上，相當於每晚都與細菌同床共枕。那麼該怎樣清潔？據《每日快報》報道，美國寢具製造商Down and Feather的清潔專家David Smith指出，不要用漂白水，因為可能會引發化學反應，破壞布料纖維、損害材質。只需3款平價好物便可。無論是枕頭套還是枕芯都一樣適用。

美國寢具製造商Down and Feather的清潔專家David Smith指出，只需3款平價好物便可洗乾淨枕頭。（來源：每日快報）

清洗枕頭方法1：雙氧水+水

David Smith表示，雙氧水（即過氧化氫）是他對付頑固污漬的首選，不用耗時費力。

做法：

~將雙氧水和水以1:1的比例混合均勻

~塗在沾有污漬的地方，靜置10到15分鐘，最後用水沖洗乾淨便可。



將檸檬汁和小蘇打粉混合，攪拌成糊狀，然後塗抹在有污漬的地方，靜置約30分鐘，用水洗乾淨便可。（micheile henderson@Unsplash）

清洗枕頭方法2：檸檬汁+蘇打粉

如果家中沒有雙氧水，David Smith建議可以用檸檬汁和小蘇打粉。

做法：

~將檸檬汁和小蘇打粉混合，攪拌成糊狀。

~然後塗抹在有污漬的地方，靜置約30分鐘。

~最後用清水沖洗乾淨，晾乾即可。



參考資料：科普中國