雪櫃保養｜男子用刀刮冰釀爆炸！測試4妙招防結冰　1張A4紙搞掂！

雪櫃保養｜一張紙防雪櫃結冰？雖然無霜雪櫃已非常普遍，但直冷式、小巧省電的有霜雪櫃仍有不少人使用，更是夏天放凍飲專屬。江蘇南京就有市民因用刀刮雪櫃冰塊，引致劇烈爆炸！究竟是什麼原因？其實，想解決結冰，原來一張A4紙就足夠。



雪櫃結冰不只佔空間，令製冷效果變差，加速食物變質，還會讓電費飆升。（資料圖片）

雪櫃保養｜雪櫃結冰的原因是什麼？

雪櫃結冰是十分常見的問題，但令人非常頭痛。尤其是直冷式雪櫃，當雪櫃內部的濕氣碰到冷凝器，就會凝固成了冰晶，久而久之就積成厚霜。此外，裝修學院校長鄧世民（Simon）亦表示，也可能是雪櫃內的排水喉管堵塞，導致積水倒灌回雪櫃內，變成冰塊。雪櫃保養｜番茄放雪櫃無故結冰？專家揭1原因輕鬆解決保養雪櫃5招

雪櫃保養｜雪櫃結冰勿亂刮恐爆炸 專家教1招清理

Simon指出，這時只要清空雪櫃，然後拔掉電源，等雪櫃內的冰融化便可，千萬不要大力刮除！根據《新華日報》報道，江蘇南京有一位市民，用水果刀刮除冰塊，不小心刺穿了製冷管，導致雪種洩露，引發劇烈爆炸。幸無人受傷，但雪櫃則被炸爛。專家解釋，現在的雪櫃普遍使用異丁烷（R600a）或丙烷（R290）等環保雪種，屬於易燃氣體，只要碰到少許明火或電火花，就有爆炸風險。

普通A4紙由植物纖維製成，具備很強的吸濕能力，可以測出雪櫃內的濕度、結冰情況。（magnific）

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雪櫃保養｜雪櫃濕度＼結冰情況測試方法

想檢查有無結冰，只需放1張A4紙便可。根據《印度時報》報道，普通A4紙由植物纖維製成，具備很強的吸濕能力，可以測出雪櫃內的濕度、結冰情況。

測試方法【1】A4紙檢測雪櫃濕度＋結霜情況

將A4紙放入雪櫃，拿出來發現變濕、起皺或表面帶有冰晶，即表示內部濕度過高或有異常結霜的跡象。這時就要注意清理，避免耗電量增加。

測試方法【2】A4紙檢查密封條貼合度

將A4紙夾在雪櫃門和機身之間，然後關上門，再把紙拉出來。如果這張紙輕易滑出來，完全沒有阻力，就代表雪櫃門的膠條可能已經老化、變形。可考慮換膠條，保證製冷效能。

打開手電筒放進雪櫃，關門，若有光透出來，就代表雪櫃封條老化，已經關不緊。（AI生成圖片）

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測試方法【3】5小時溫度計實測溫度

有時雪櫃自帶的溫度轉盤無法反映內部的實際溫度。可買2個專用的家電溫度計，分別放在冷藏室中間和上層冰格內，然後等5到8小時。美國食品藥物管理局（FDA）指出，冷藏室應該保持在4°C或以下，而冰格就要在-18°C。若果冷藏室經常低過1°C＼2°C，就很容易結冰。

測試方法【4】手電筒測試雪櫃封條是否老化

打開手電筒放進雪櫃，關門，若有光透出來，就代表雪櫃封條老化，已經關不緊。雪櫃保養｜雪櫃結冰1支電筒找元兇 預防5招食物未放涼都有關？

參考資料：《BBE》