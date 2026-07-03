鑄鐵鑊燒焦怎麼清洗？家事達人教加1物　污垢自動剝落不用猛刷！

鑄鐵鍋與不鏽鋼鍋雖然非常適合燉煮、烘烤及慢火煎烤，然而若在烹煮的過程中火侯掌握不佳，可能導致燒焦或是沾鍋的情形。



近日一名網友分享，家中的鑄鐵鍋底整片燒黑，不知該如何清理。家事達人陳映如曾指出，可先在燒焦鍋內撒上小蘇打粉並加入冷水，接著加熱煮滾後靜置一至兩小時後，將水倒掉後大部分焦垢便能鬆脫，最後再簡單刷洗即可解決焦底的情形。

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一名家庭主婦於Facebook社團「我愛Staub鑄鐵鍋 」中貼出一張整片焦黑的鑄鐵鍋底，並表示在嘗試清洗後仍無法去除大部分的焦黑區塊，因此請益網友們：

請問社團的前輩如何才能將鍋子洗乾淨，好像焦底了，先謝謝大家的指點。

貼文一出，許多網友分享許多清潔小撇步：

「榨完汁的檸檬，加一點水，按下開關，不用等跳起來，待一下清刷就很乾淨」

「熱水泡過碳酸鈉，連成年的焦垢都可以變乾淨！（我用過；泡一天無法就再續泡）」

「內撒上小蘇打粉用廚房紙巾濕敷上去泡一晚、隔天清洗一次、如果還是一樣重複再做一次、或者煮一鍋水加小蘇打粉煮10至15分鐘、冷卻後再清洗、試試看」

「小蘇打加白醋濕敷明天再洗，一般的菜瓜布就好不要用太強的菜瓜布」



對於鍋子遭遇難以清理的情形，家事達人陳映如也曾於Facebook專頁分享正確輕鬆搞定燒焦鍋底的方法。陳映如說道，只要於鍋子內撒上一些小蘇打粉再加冷水，一起放在爐上煮到滾，再用小火煮個五分鐘，就可以關火靜置。在靜置大約一至兩小時後，把水倒掉就可見焦垢已經去掉大約四分之三的部分，再透過洗鍋刷簡單清洗後便可使鍋子煥然一新。

清洗燒焦鍋底的三大提醒

1. 此清潔法不適合用在鋁鍋，因為小蘇打會讓鋁鍋變黑。

2. 一開始要加冷水，切記不可直接使用熱水。

3. 刷鍋子時可用一般尼龍的洗鍋刷即可，若遇到較為嚴重的污垢，則可以使用鍋具專用的菜瓜布。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：鑄鐵鍋燒焦怎麼清洗？家事達人曝加入「1天然好物」，焦垢自動剝落不用猛刷】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

