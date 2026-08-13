洗碗貼士｜研究證清水洗碗細菌多達8000！專家拆解關鍵+清潔4貼士

洗碗貼士｜洗潔精如果沒沖乾淨殘留在碗碟上，不只傷胃，還可能引發多種慢性疾病。為了方便，或是擔心化學物質殘留，不少人覺得碗碟「不油」時，就乾脆只用清水洗。然而有研究指出，用清水洗，碗碟的細菌數量高達8000個。



實測指出，用清水洗，碗碟的細菌數量高達8000個。（photoAC）

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洗碗貼士｜實測清水洗碗殘留8000個細菌

根據日媒《grape》報道，FCG綜合研究所進行了一項洗碗測試，研究人員將肉類萃取物以及約1億個金黃色葡萄球菌，塗在一塊全新的海綿上，然後測試不同清洗方式下，餐具上殘留的細菌數量。

測試結果（CFU為細菌數量單位） 清洗前（CFU） 清洗後（CFU） 只用清水 77,000 8000 用具有抗菌成分的洗潔精 390,000 用無抗菌成分的洗潔精 130,000

顯而易見，單用清水洗，碗碟上的細菌數高達8000個。研究人員解釋，因為洗碗海綿本身就藏有大量細菌，只用清水洗，反而會把細菌轉移到碗碟上。相反地，只要用洗潔精，無論有無抗菌成分，都能把細菌洗走。

百潔布裡的細菌種類可達362種，每立方厘米的細菌數高達540億個。（Hans Braxmeier@Pixabay）

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洗碗貼士｜百潔布暗藏362種細菌

事實上，海綿孔隙較多，極易暗藏大量細菌。研究更發現，百潔布裡的細菌種類可達362種，每立方厘米的細菌數高達540億個。所以，一定要定期清潔、更換。百潔布細菌｜百潔布內藏362種細菌 消毒除臭+保養百潔布5大貼士

清潔百潔布4招 多久換1次？

1. 浸泡清潔

準備一碗較熱的水，並加入適量的洗潔精浸泡1小時，再用清水沖淨擰乾，深層清潔孔隙。最好每2日就清潔一次。

2. 用檸檬汁／白醋清洗

若有異味，可滴上幾滴檸檬汁或白醋，加上洗潔精搓洗5分鐘，沖淨晾乾即可去味。

3. 用完後即晾乾

每次用完最好放在通風處或陽光下晾乾，避免細菌滋生。

4. 定期更換

無論外觀多新或有定期清潔，建議1到2個月就更換。

洗潔精殘留可能傷害腸道，導致身體發炎。（photoAC）

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洗碗貼士｜洗潔精殘留傷腸 醫生教2招預防

既然要用洗潔精才能洗淨細菌，哪麼該如何面對化學殘留的風險？台灣腸胃科醫生鄭泓志在其Facebook專頁引述的研究表示，洗潔精中含有一種叫「乙醇乙氧基酸酯」（alcohol ethoxylates）的化學成分，若殘留在碗碟中被吃入肚，哪怕只是微量，都可能傷害腸道，導致身體發炎。若不放心，鄭醫生建議：

1. 洗完碗後，最好再把碗碟浸入溫水5至10分鐘，再晾乾。

2. 或改用環保型、無磷無毒的洗潔精，殘留量較低。

