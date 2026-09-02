廚房鋅盤｜排水孔積滿油垢？網民分享放入2神器　免刷洗輕鬆除垢

廚房水槽如果沒有定期清潔，排水孔和排水孔濾網會積一層厚厚的油垢，每次刷洗完勢必都要將菜瓜布丟棄。



日前一名網友在Facebook發文分享，其實可以將用完的茶包或錫箔紙捏成球丟進排水孔，就能有效防滑除臭，再也不用刷。

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廚房水槽陳年油垢怎麼清？內行主婦排水孔丟1物秒解決

一名網友在Facebook社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，自己現在才知道茶包用完可以丟進排水孔，就能去除排水孔的油垢異味。

貼文曝光後，有網友分享，可以將鋁箔紙揉成球丟進洗碗槽濾網，也能減少油垢髒污產生，社群上也有許多網友認證這項方法有效：

「用過的鋁箔紙也有這種效果喔！把鋁箔紙捏成球狀丟洗碗槽內杯，隨著水流動也有清除黏液體的效果！」

「將鋁箔紙揉成約10元硬幣大小的球，將數顆放進廚房水槽排水口的籃子裡，因鋁箔紙碰撞減少排水籃上的髒污黏液。照片是我放了鋁箔小球一週後的結果，一整個讓我大驚，因為完全沒有黏液，完全不需要刷洗」

「放一塊錢也有效」

「水槽濾網放鋁箔紙球，從此生物膜消失，而且除臭效果超好！我都是烘焙用完直接揉成球替換上一次的，有些食物包裝封膜會用鋁箔撕下來也可以用喔」

「我老家的洗手槽還有現在住處的除濕機水槽都有丟幾個1塊錢，超有用欸」



事實上，台灣經濟部標準檢驗局曾分享，由於鋁箔紙團經水沖洗會與排水孔衝撞，產生金屬離子作用，排水孔就不易沾黏廚餘的油膩，並有除臭的功能。

此外，也有許多主婦分享，茶包的清潔妙用：

「用完的茶包放進冰箱也可以除臭，我都把茶包放冰箱」

「任何沖泡過的茶包都會留下來曬乾後儲存，待料理後用來首刷鍋碗漂盆的油漬」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：廚房水槽陳年油垢怎麼清？內行主婦排水孔丟1物秒解決，免髒手狂刷油汙黃垢乾淨如新】

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