沖馬桶細菌狂飆163厘米對正呼吸範圍！恐致敗血病！專家教1招預防

沖馬桶禁忌｜有研究指出馬桶沖水瞬間會產生的氣溶膠微粒最高可狂飆至163厘米，剛好落入人的呼吸範圍內，意味著，每次沖廁所都在吃細菌，嚴重恐致敗血症以及器官衰竭，在廁所玩手機更大錯特錯！那麼該如何避免？



沖馬桶禁忌｜研究指沖馬桶細菌飆163厘米 嚴重致敗血症

根據發表於國際醫學期刊《整體環境科學》（Science of The Total Environment）的研究報告指出，沖馬桶時產生的氣溶膠微粒，可能攜帶大腸桿菌、沙門氏菌等細菌。而大腸桿菌與沙門氏菌都會引起腹瀉、劇烈腹痛、嘔吐及發燒，嚴重恐致急性腎衰竭、敗血症以及器官衰竭。

研究第一作者莉拉·阿迪亞尼（Lira Adiyani）指出，這些微生物最遠可以噴到150厘米，最高可飆升至163厘米。這個高度恰好落在人的呼吸範圍內，並且可以在空氣中懸浮長達20秒以上。簡單來講，每次沖馬桶時都有可能吃入細菌。因此如廁時不要玩手機，減少逗留時間，以免感染。

若家中的馬桶是雙掣式水箱時，按小按鈕，適合沖小便；大按鈕適合沖大便。（AI生成圖片）

沖馬桶禁忌｜專家教1招避免+省水法

面對這些病菌，研究人員建議，沖馬桶前一定要先蓋上馬桶蓋，雖然無法百分之百隔離所有的細菌，但至少能降低將病菌吸入呼吸道的風險。另外，若家中的馬桶是雙掣式水箱時，據香港水務署的建議，這樣按最省水又不易堵塞：

小按鈕：代表少量沖水，適合沖小便。

大按鈕：代表全缸沖水，適合沖大便，如果馬桶內有廁紙或厚紙巾都要用，以免堵塞。



台灣「萬有清潔」在官網有分享，只需準備小蘇打粉和白醋，就能有效清除馬桶內的黃垢、污漬，無需買專用清潔劑。（Gettyimages）

沖馬桶禁忌｜5步徹底清潔 無需清潔劑都得

莉拉阿迪亞尼還指出，馬桶中的微生物愈多、沖水量愈大，所釋放出來的細菌就愈危險，因此平日要注意清潔馬桶。但要注意不是隨便刷刷就算。美國亞利桑那大學微生物學家Charles Gerba教授研究發現，馬桶內壁如果沒徹底清潔每平方吋平均含有320萬細菌。

那麼該如何清潔？台灣「萬有清潔」在官網有分享，只需準備小蘇打粉和白醋，就能有效清除馬桶內的黃垢、污漬，無需買專用清潔劑。

正確清洗廁所方法

1. 先沖一次水，讓馬桶內部保持濕潤

2. 灑入小蘇打粉，可多灑些在黃垢處

3. 倒入白醋，讓它們產生氣泡分解頑固污垢

4. 蓋上馬桶蓋，靜置至少6小時

5. 隔天用馬桶刷輕刷一下再沖水，黃垢立刻被沖洗乾淨。

