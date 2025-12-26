鋅盤淤塞｜9廚餘切忌倒入鋅盤 牛奶都錯！別沖馬桶12東西頭髮指甲

許多人在家中用餐後會將剩餘的湯汁、廚餘直接倒入水槽（鋅盤），不過英國泰晤士水務公司（Thames Water）近期公布了絕對不應該倒入水槽的東西，除了牛奶等乳製品被點名，各種油脂、優格（乳酪）、肉汁、湯和咖啡渣也不應倒入水槽，否則可能會對水管造成嚴重損害。



《每日郵報》報導，英國泰晤士水務公司列出9個絕對不應倒入水槽的東西如下👇👇👇

+ 5

1. 牛奶

2. 奶茶

3. 加奶咖啡

4. 熱巧克力（朱古力）

5. 肉汁

6. 食用油

7. 咖啡渣

8. 湯

9. 優格（yogurt）



英國泰晤士水務公司表示「牛奶不應直接倒入水槽進到下水道」，主因是牛奶脂肪含量高，意味著它和其他油脂一樣容易造成下水道堵塞，另外含奶的飲料也不應倒入水槽，包括熱巧克力、奶茶和加奶的咖啡，包括葵花籽油、橄欖油、菜籽油和植物油等油脂也應該避免倒入水槽。

英國泰晤士水務公司廢水和生物資源主管費耶斯（Tess Fayers）建議：

洗碗前務必將油脂刮入垃圾桶，避免將熱巧克力或茶等飲料倒入下水道。

並補充說「把剩菜、剩飯、油漬或油脂倒入水槽，都可能無意中造成管道堵塞」。

除了水槽，英國泰晤士水務公司也列出12種絕對不該沖進馬桶的東西👇👇👇

+ 8

1. 指甲屑

2. 紙巾

3. 剪下的頭髮

4. 死魚

5. 牙線

6. 衛生棉條

7. 隱形眼鏡

8. 濕紙巾

9. 口香糖（香口膠）

10. 保險套（安全套）

11. 食用油、脂肪或油脂

12. 尿布（尿片）



