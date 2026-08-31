膠樽重用髒過馬桶4萬倍？拆解樽底密碼1-7號哪個安全+洗水樽4步

膠樽重用｜無論是礦泉水樽還是其他膠樽，許多人以為只要洗乾淨就可以重複用。事實上，市面上各種塑膠製品，底部都有一個帶有數字的三角形回收標誌，代表塑膠的材質與特性。想知道哪些瓶子能重複使用、哪些不行，看底部的編號就知道！



市面上各種塑膠製品，底部都有一個帶有數字的三角形回收標誌，代表塑膠的材質與特性。（laohuagong666@小紅書）

膠樽重用｜拆解樽底編號 哪種才能重複使用？

每個膠樽底部，都有1個編號，要注意分辨，若果用錯或重複使用，很可能會在無形之中吃毒素下肚。

塑膠編號安全性與適用性 編號 材質類型 耐熱溫度 使用建議 1號 PET （聚對苯二甲酸乙二酯），常見於寶特瓶、飲料瓶 約60-85°C 不建議重複使用或裝熱水。 2號 HDPE （高密度聚乙烯），常見於牛奶瓶 約90-110°C 相對安全，可裝熱飲。 3號 PVC （聚氯乙烯），常見於保鮮膜 約60-80°C 可能會釋放塑化劑，不建議裝飲品 \食品，切勿重用。 4號 LDPE（低密度聚乙烯），常見於塑膠袋、塑膠膜 約70-90°C 相對安全，但耐熱性教差，不適合高溫。 5號 PP（聚丙烯），常見於微波爐餐盒 約100-140°C 穩定性較高，可用於微波爐，最推薦，可以重複用。 6號 PS（聚苯乙烯），常見於免洗餐具 約70-90°C 遇熱會釋放有毒物質（如苯乙烯），不可裝熱飲＼食物，切勿重用。 7號 包含PC（聚碳酸酯）、聚乳酸 (PLA)、美耐皿等 種類繁多，差異較大 部分材質（如美耐皿）不可放入微波爐加熱，若表面刮傷、老舊，可能釋放三聚氰胺和甲醛，有致癌風險。

消委會指出，一般只有：1號 (PETE)、2號 (HDPE) 、 4號 (LDPE)以及5號 (PP)的塑膠製品可回收。（消委會圖片）

膠樽回收｜消委會揭只有4種膠樽才可回收

揀塑膠杯的時，最好優先揀2號、4號和5 號，盡量避免3號、6號，可能會釋出有害物質。另外，若果是編號7，由於材質多樣且差異較大，使用前必須特別留意。此外，「可以重複使用」不等於「可以回收」。消委會指出，一般只有：1號 (PETE)、2號 (HDPE) 、 4號 (LDPE)以及5號 (PP)的塑膠製品可回收。

英國萊斯特大學臨床微生物學Primrose Freestone副教授指出，洗水樽要用超過60°C的熱水才可以，並且最好用完就立即洗，千萬不要等到有異味再洗。（magnific）

洗水樽正確4步

除了材質問題，人的口腔內含有700多種細菌，直接對嘴飲水，極易將口腔內的細菌轉移到水樽上。此外，膠樽內遍佈許多微小的縫隙，會滋生細菌。據了解，水樽就算只裝白開水，日日洗，裡面的細菌高達2080萬個，是馬桶座墊的4萬倍以上，部分帶吸嘴＼吸管的運動水杯，細菌總量更達到3000萬個。

英國萊斯特大學臨床微生物學Primrose Freestone副教授指出，水樽內若有一層摸起來又黏又滑的物質叫做「生物膜」，是細菌繁殖的絕佳環境，僅用凍水沖無法將其去除，要用超過60°C的熱水才可以，並且最好用完就立即洗，千萬不要等到有異味再洗。水樽飲用1天後增菌27倍！洗水樽正確4步勿只冷水沖 1情況要即掉

做法：

1. 先用洗潔精清洗水樽內部

2. 再將水瓶放置10分鐘

3. 用超過60°C 的熱水徹底沖洗

4. 最後將水樽晾乾，避免細菌滋生



參考資料：《Greenpeace》、《SourceEC》