家中最污糟不是馬桶　醫生揭秘細菌隱藏聚集地　手機、砧板全上榜

家中最髒的地方，可能跟你想的不一樣！許多人直覺認為馬桶、垃圾桶最容易藏污納垢，但其實日常頻繁接觸、又容易被忽略清潔的生活用品，細菌量可能更多。從廚房菜瓜布（百潔布）、抹布，到毛巾、牙刷、手機，甚至砧板，都可能成為細菌聚集的地方。



台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科姜冠宇主任受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，家中經常接觸的菜瓜布、抹布、毛巾、牙刷及水槽，都可能累積較多細菌，另外冰箱把手、廁所門把等高頻率接觸、卻不一定會被定期清潔的地方，也可能有一定菌量。至於枕頭套、棉被等布料用品，如果長時間沒有更換，皮屑等也可能讓細菌在上面累積。

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姜冠宇表示，手機也是容易被忽略的細菌聚集處，因為人們吃飯、上廁所時都可能拿著手機，卻不會像洗手一樣定期清洗，因此在日常環境接觸之下，表面容易累積菌量。過去甚至在手機出現前，男人常戴的領帶也被認為可能有較高的菌量。

而布料用品如果已經出現奇怪的變色，即使反覆清洗仍無法去除，姜冠宇建議就應該直接替換。姜冠宇強調，並非所有細菌都有害，通常要有致病菌種，同時達到致病濃度，才比較可能造成疾病，因此不需要看到細菌就過度恐慌。

此外，廚房砧板也是需要特別留意的地方。姜冠宇指出，重點不只是生食、熟食有沒有分開，而是處理的食材來源越多元，可能帶來的細菌種類也越複雜，因此清洗時更需要徹底。如果砧板邊緣已經出現黑色、疑似霉菌的變色，且怎麼刷都刷不掉，建議直接更換，不要只想靠小蘇打（梳打粉）加醋處理。

至於不少人認為「馬桶蓋關起來再沖水」就能避免細菌散播，姜冠宇表示，馬桶沖水確實會產生氣溶膠，但不代表就是細菌散播，相關研究也沒有發現馬桶蓋開關對整個浴室環境有顯著差異。反而馬桶本身因為表面光滑、每天都有水流沖洗，相較之下可能是家中比較乾淨的地方。

姜冠宇也提醒，排水孔則是容易累積髒污與毛髮的地方，若菌落出現變化，接觸後仍有可能增加生病的可能性。至於浴室霉菌，一般人日常接觸後透過清潔即可，不需要過度擔心。

最後，姜冠宇強調，家中細菌很多都是肉眼看不見，但一般人的皮膚本身就是天然屏障，因此日常生活最重要的還是做好手部清潔，避免手上累積過多菌量。尤其酒精並不是對所有細菌都有效，像腸病毒就無法靠酒精處理，因此仍應以肥皂洗手作為重要的清潔方式。

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