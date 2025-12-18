百潔布｜洗碗海綿竟比馬桶還髒！碗碟疊放細菌狂飆70倍恐致癌

洗碗這項看似簡單的活，其實包含不少「技術含量」，比如洗碗海綿（百潔布），可能比你家的馬桶圈還要髒！3個常見洗碗誤區，不定期更換洗碗海綿，清洗後的餐具摞着放，洗潔精直接抹在碗上，你中了幾個？快跟着小圈一起來看看吧～



本文審核專家：

盧驍 副主任醫師

浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科



洗碗海綿 可能比你家的馬桶圈還要髒

洗碗海綿

2017年，發表在《自然》雜誌上的一項研究顯示，一塊長期使用的洗碗海綿上，每立方厘米的細菌數高達540億個，整塊海綿的細菌種類可以高達362種。

《自然》雜誌研究表明，一整塊長期使用的洗碗海綿細菌種類可以高達362種（Nature）

所以不誇張地說，洗碗海綿可能比你家的馬桶圈還要髒，這可能與以下3點有關。

1. 洗碗海綿的特殊結構

海綿疏鬆多孔，有很多大小不一的孔洞，這些孔洞中會「藏」着水分、食物殘渣和油污，為細菌滋生提供適宜條件。

注意！即使是「看起來乾淨」的洗碗海綿，也可能會滋生細菌。



看起來乾淨的百潔布，可能早已堆滿細菌。（CCTV生活圈）

2. 洗碗海綿常處於濕潤狀態

洗碗海綿在洗完碗後，即使不滴水了，也常處於濕潤狀態，無法立馬、徹底變乾燥，為藏在海綿裏的細菌提供了適宜滋生的環境。

3. 洗碗海綿是個「細菌收集器」

洗碗海綿常用於清潔不同物品，比如切過生肉的案板、油膩的炒鍋、殘留食物殘渣的碗盤等，這些物品上不同的細菌最終匯聚在洗碗海綿上，使洗碗海綿上的細菌異常豐富。

正確使用洗碗海綿

1. 用完後的洗碗海綿，及時清洗乾淨，擠幹水分，放置在乾燥、通風處。

2. 最好每2周更換一次洗碗海綿。



擦碗布：廚房裏另一個容易被忽略的物品。

碗盤清洗過後，表面可能會有一些積水，直接放進櫥櫃裏，可能會把櫥櫃弄濕，還可能會滋生細菌。所以很多人都喜歡用擦碗布，把碗盤擦乾水分後再收納起來。

但看似乾淨的擦碗布，用的時間長了，每天還濕漉漉的，可能同樣會滋生細菌。

正確使用擦碗布：

1. 擦碗布用完後要及時晾乾並定期高溫消毒。

2. 最好每個月更換一次擦碗布。

3. 擦碗布最好專門用來擦碗，不要有其他用途，比如擦飯桌、擦灶台等。



擦碗的布最好是專用布（CCTV生活圈）

清洗後的餐具最好不要摞着放

有的人覺得擦碗布用起來麻煩，那麼清洗過後的餐具，直接摞着收納起來是否可以呢？這樣做也是不衛生的！

很多人習慣將碗疊著放，這種做法是錯誤的。（CCTV生活圈）

細菌滋生的必要條件：營養物質、適宜的溫度、水分。

如果清洗後的碗盤中積了很多水，又有一些細小的食物殘渣，此時直接把碗盤摞在一起，房間溫度又適宜，細菌可能就會「瘋長」。

中國家用電器研究院曾做過一組試驗，該試驗設置了兩組對比。試驗員首先給餐具進行了消毒，在餐具表面塗上了無菌肉湯，之後將餐具分為兩組，其中一組碗盤清洗後直接摞起來放到了櫥櫃中儲存，另一組洗後立着放於置物架上，並放於通風處。

三天後對比顯示，立着放的餐具菌落總數約為8000cfu/套，符合中國相關衛生標準，而摞着放的餐具細菌數量約為560000cfu/套，約為立着放的餐具的70倍。

試驗表明，堆放餐具產生的細菌數約是立放餐具的70倍。（CCTV生活圈）

短期內急性影響

滋生致病菌，比如大腸桿菌、沙門氏菌、諾如病毒、輪狀病毒等，這些致病菌可能會造成急性胃腸炎，上吐下瀉甚至脱水、休克，危及生命。

長期影響

滋生黴菌，比如黃麴黴毒素這樣的一類致癌物，長期接觸可能會致癌，另外餐具也是幽門螺桿菌傳播的媒介，胃病、胃潰瘍甚至胃癌都與幽門螺桿菌有一定關係。

碗盤存放的正確做法

洗完的碗盤應該立起來存放在通風處，這樣殘留的水分容易瀝乾，即使有一點食物殘渣，也不容易滋生細菌。

條件允許的情況下，也可以買一個消毒機，把餐具專門放在裏面高溫消毒。

立放餐具不僅水分容易瀝乾，且不容易滋生細菌。（CCTV生活圈）

洗潔精別直接抹在碗上

有的人覺得「洗潔精直接抹在碗上或者擠在洗碗海綿上，去油污效果更強」。但這樣洗碗，容易使洗潔精殘留在餐具上，不僅浪費水，殘留的化學物質還有可能會被吃進肚子裏，引發腹瀉等腸道不適。

洗潔精直接抹在碗上，不僅浪費水還容易殘留。（CCTV生活圈）

洗碗的正確方法：

1. 清除食物殘渣：吃完飯後立即倒掉食物殘渣，也可以用廚房紙巾擦去表面油脂，減少後續清洗難度。

2. 使用洗潔精對餐具進行清洗：將洗潔精倒入水中，攪拌均勻，然後用洗碗海綿蘸着洗潔精水清洗餐具，洗乾淨後再用清水將餐具沖洗乾淨。

3. 正確存放清洗過的餐具：將洗過的餐具立起來存放在通風處，瀝乾水分。



洗碗小貼士

1. 洗碗海綿最好每2周更換一次，擦碗布最好每1個月更換一次，避免細菌滋生。

2. 洗完的碗盤應該立起來存放在通風處。

3. 洗潔精別直接抹在碗上，以免化學物質殘留，從而引發腹瀉等不適。



