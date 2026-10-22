洗衣機不洗比馬桶髒530倍！教簡單2步清潔消毒+洗衣機門開或關好?

洗衣機清洗｜你以為剛洗好的衣服很乾淨，其實可能愈洗愈髒！有研究指出，長時間不清潔的洗衣機，其細菌含量是馬桶的530倍。這些致病菌極易引起皮膚過敏、泌尿道發炎。以下教2步即可清潔、消菌殺毒。此外，洗衣機一洗完衣服就關蓋最錯？



有研究指出，長時間不清潔的洗衣機，其細菌含量是馬桶的530倍。（PlanetCare@Unsplash）

洗衣機清洗｜洗衣機含菌是馬桶530倍！4大健康危害

許多人習慣把所有髒衣服、毛巾一股腦全丟進洗衣機，但洗衣機可能比你的衣服更污糟！據微生物學家查克·格爾巴博士（ Charles Gerba ）的研究指出，洗衣機僅使用半年，其含菌量就會超過馬桶，若長達3年不清洗，細菌量更會高達70多萬，是馬桶的530倍。查克·格爾巴還表示，無論是家用還是公用洗衣機，細菌量都差不多。其中最常見的細菌便是大腸桿菌，平均每洗一次內衣褲，就約含有1億個，並且可能會轉移到下一批衣物中。大腸桿菌會引發急性腸胃炎，導致嚴重的腹部絞痛、腹瀉、嘔吐等，同時亦是引發泌尿道感染的元兇。

另外，上海市疾控中心的調查數據亦顯示，家用洗衣機的細菌超標率高達81.3%，其中霉菌為60.2%，機槽內更檢出有指甲隱球菌、黏液沙雷等致病菌。極易導致皮膚病、呼吸道過敏。

洗衣機中最常見的細菌便是大腸桿菌，平均每洗一次內衣褲，就約含有1億個，並且可能會轉移到下一批衣物中。（magnific）

洗衣機清洗｜日本花王教1招防發臭+2步消毒殺菌

想預防細菌滋生？日本知名品牌「花王」指出，洗完衣服後千萬勿關洗衣機門，因為會悶著水氣，容易發霉、發臭。此外，洗衣機的構造複雜，若長時間未清洗不要貿然拆開，會損壞零件，得不償失，建議定期請專業師傅徹底清洗一次。如果想日常清洗，不妨試試自製清潔劑，只需2步即可清潔、消菌殺毒。

清潔洗衣機第一步：小蘇打粉浸泡30分鐘 清潔除臭

首先選擇「筒清潔」模式，加入100至120克（即）的小蘇打粉（即7到8大匙），靜置浸泡30分鐘至1小時後把水放掉，最後再按一般清潔程序，空洗一次即可。小蘇打屬於弱鹼性，不僅能有效清潔與除臭，還能軟化水質，避免形成污垢，污染洗衣槽。

清潔洗衣機第二步：白醋攪勻靜置30分鐘 消毒殺菌

洗衣機清潔乾淨後，放滿水，倒入1小瓶白醋（約300毫升）或者1杯檸檬酸，讓洗衣機轉個幾分鐘攪勻，接著靜置30分鐘或以上，再用清水洗一次即可。白醋或檸檬酸有天然殺菌作用，建議選擇天然植物成分製成的檸檬酸，環保又無負擔。

參考資料：科普中國、上海市衛生健康委員會