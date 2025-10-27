衣服愈洗愈臭真兇竟是這樣！1個小動作防發霉　更延長洗衣機壽命

洗衣機天天用，但你真的「洗對了」嗎？每次洗完衣服後，蓋子到底該打開還是蓋起來？家事達人指出，這個看似微不足道的小動作，其實不僅影響衣物氣味，更關係到洗衣機的使用壽命。



家事達人486先生提醒，洗完衣服記得「打開機蓋」，這可不是清潔強迫症，而是一個關鍵保養步驟。因為洗衣過程中內桶濕氣重，如果一結束就把蓋子蓋上，長時間封閉容易讓黴菌悄悄滋生。久而久之不僅洗衣機容易發霉，衣服洗完也會有一股難聞的異味。

尤其進入梅雨季，濕度攀升、洗衣槽更難乾，這時更要養成開蓋通風的習慣。486先生指出，這是一種延長洗衣機壽命、減少異味的小撇步，只要養成這個好習慣，就能少掉很多後續清潔麻煩。

除了保持通風，486先生建議也要定期進行筒槽清洗。市面上有些智慧型洗衣機搭載筒槽清潔功能，能省去拆機清潔的困擾。對於想提升洗淨效果、又不想增加洗衣精用量的使用者，現在市面上也有氣泡產生器，能將水流轉換為微細氣泡，深入衣物纖維進行清潔，同時洗淨筒槽，減少洗劑殘留與異味產生。

透過簡單的日常習慣，就能有效延長家電壽命。洗完衣服後順手「打開機蓋」這個小動作，不僅讓衣服更乾淨，也讓洗衣機能用得更長久，輕鬆為家事減壓。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】