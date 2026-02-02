洗衫｜女子洗羽絨衣遭炸傷！這款洗衣機甩乾是大忌　安全洗法公開

媒體報道，女子用洗衣機清洗羽絨服發生爆炸，風險集中在老式波輪洗衣機（尤其雙缸式）甩乾環節：羽絨浸濕結團、面料防水透氣差，高速旋轉致內筒壓力驟增，可能爆裂。



若仍用波輪機，禁用甩乾，可手擰或毛巾吸水；滾筒機須選「羽絨模式」或「輕柔模式」，轉速≤800 rpm，30 ℃水溫、中性洗滌劑，忌強洗快洗；真皮拼接、特殊塗層或標「不可機洗」者應送乾洗。一冬洗1–2次即可，洗後平鋪陰乾，輕拍或冷風恢復蓬鬆。

據媒體報道，近期，一則「女子用洗衣機清洗羽絨服發生爆炸」的消息引發關注。實際上，這類風險主要與使用老式波輪洗衣機（尤其是雙缸式）甩乾羽絨服有關。

羽絨浸濕後容易結團，加上面料大多防水、透氣性差，在甩乾時高速旋轉的內筒會不斷擠壓空氣。若空氣無法及時排出，筒內壓力驟增，就可能導致內筒破裂、碎片飛出，造成危險。

因此，如果家中仍在使用老式波輪洗衣機，清洗羽絨服時切勿使用甩乾功能。可採取手擰或用乾毛巾吸去水分的方式處理，避免冒險機甩。

目前許多滾筒洗衣機設有專門的「羽絨模式」，轉速通常控制在800轉/分鐘以下，並配備智能平衡系統，安全性較高。若洗衣機無此模式，則不建議機洗羽絨服。此外，真皮拼接、帶特殊塗層或標註「不可機洗」的羽絨服，最好送至專業乾洗店處理。

若使用滾筒洗衣機洗滌，應注意以下幾點

選擇「羽絨模式」或「輕柔模式」，水溫不宜過高，30℃左右為宜；

避免使用強洗、快洗程序，減少對羽絨結構的損傷；

建議使用羽絨服專用洗滌劑或中性洗衣液，普通洗衣粉鹼性較強，可能損傷羽絨；

洗滌前拉好所有拉鍊、扣好釦子，清除口袋內雜物，防止刮傷內筒或機器故障。



羽絨服並不需要頻繁清洗，一般一冬季清洗1-2次即可。過多水洗會降低羽絨蓬鬆度與保暖性，局部污漬用濕布擦拭即可。

洗滌後甩乾的羽絨服，不要直接懸掛晾曬。可先輕輕拍打衣身，尤其注意袖口、領口等易結塊部位，使羽絨分散。晾曬時建議平鋪陰乾，或用兩個衣架橫向支撐，避免暴曬。

徹底晾乾後，若羽絨服仍有扁塌現象，可用衣架整體輕輕拍打，或使用吹風機冷風檔吹拂表面，幫助羽絨恢復蓬鬆。正確清洗與保養，既能確保安全，也能延長羽絨服的使用壽命，讓保暖與舒適陪伴整個寒冬。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】