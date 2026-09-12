枕頭變黃別放洗衣機洗　教簡單2招還原清白　太陽下曬乾效果更佳

枕頭泛黃不但看起來髒，還可能是細菌與汗漬的溫床！許多人每天換洗枕頭套，卻忽略了枕心的清潔。長期不洗的枕頭容易因為汗水、皮脂、唾液殘留而變色、變味，不僅影響睡眠品質，更可能引發過敏問題。不過別擔心，根據清潔專家建議，只要使用一個家裏常見的清潔品，就能在10分鐘內輕鬆恢復潔白，重拾乾淨又安心的睡眠環境。



枕頭為何會變黃？你需要知道的真相

英國《每日快報》報道，美國寢具製造商Down and Feather的清潔專家大衛・史密斯（David Smith）表示，枕頭泛黃主要來自汗水、皮脂與唾液殘留。這些物質積聚久了，不只容易產生異味，更是塵蟎和細菌滋生的溫床。

史密斯指出，多數人忽略了枕頭定期清潔的重要性，而且不少人一看到黃漬，就想用漂白水處理。但他提醒，漂白劑雖然看似有效，卻可能損傷纖維結構、降低壽命。

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專家推薦：不用洗衣機也能還原枕頭潔白的2種做法

方法一：雙氧水＋水，10分鐘清除黃漬

史密斯建議最安全又有效的方式是使用雙氧水（Hydrogen Peroxide）搭配清水：

比例：雙氧水與水 1:1

用法：將混合液體點塗在泛黃區域，靜置10至15分鐘，再以清水沖洗即可



他提醒，在正式清潔前，可先在布料角落試用，避免損傷。

方法二：檸檬汁＋梳打粉，天然去漬配方

除了雙氧水，史密斯也分享另一個天然配方，成效同樣亮眼：

做法：將檸檬汁與梳打粉調成糊狀，塗抹在黃漬處，靜置30分鐘後沖洗並晾乾



這個方法不僅環保，氣味也清新，非常適合敏感膚質的家庭使用。

曬太陽才是終極美白關鍵！

清潔後記得別馬上收起來！大衛特別提醒：將枕頭放到太陽底下曝曬，不僅能天然殺菌，還能加強潔白效果。曝曬時可適度翻面，確保均勻曬乾。

枕頭泛黃不只是不美觀，更藏有看不見的健康風險。定期使用雙氧水或檸檬梳打糊來做深層清潔，不需要動用洗衣機，就能讓枕頭回到白淨如新、散發清香。想讓睡眠更安心，別再忽略這個重要的清潔步驟啦！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：枕頭泛黃怎麼辦？免洗衣機！只要10分鐘，1招還你潔白枕頭】