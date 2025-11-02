洗衣機冷氣機「9大家電」沒開機仍勁食電！拔插頭切忌一錯誤手勢

你知道嗎？家裏的電器即使在關機狀態下，有些依然在「偷偷用電」。很多人以為，只要按下電源關閉鍵就能省電，實際上，若沒有拔掉插頭，還是會有一筆隱形的電費悄悄上升。



不只洗衣機、冷氣！能源署曝9大家電「沒開機也耗電狂燒錢」

根據台灣經濟部提醒，許多家電在未使用時仍會持續耗費所謂的「待機電力」，例如電視在關機後紅燈仍亮、微波爐顯示時間、冷氣顯示溫度等狀態，這些其實都在消耗電力。長時間下來，一台電器一年可能就需要多花將近幾十元電費。

台灣工業技術研究院測試也指出，洗衣機一年待機耗電約35.5度電，微波爐33.2度，電視26.3度，桌機則為25.8度電，若以台灣每度電2.6元計算，單項家電的年額外電費可能高達90元左右。

哪些家電會有待機耗電？

針對使用「待機電力」的電器而言，長時間不用時，拔除電器插頭是可以省電的。如關機還亮着小紅燈的電視、有顯示時間的微波爐，或是關掉電源仍會顯示螢幕的DVD放影機、音響、洗衣機、電腦及螢幕、會顯示溫度的冷氣機等，或是可使用搖控器開關電力的家電產品，都屬於「待機電力家電」。相對地，非待機電力家電產品使用後或關閉電器總開關，就算沒有拔掉插頭，也不會消耗電量。

如何避免不必要的耗電？

想有效節能，最直接的方式就是養成「關機＋拔插頭」的習慣。尤其是在外出或長時間不使用電器時，建議將插頭拔掉或關閉延長線的總電源，不僅可以降低待機耗電，也能減少電費支出。

不過，拔插頭也要注意安全。台灣經濟部提醒，拔插頭時要抓穩插頭本體，避免拉扯電線造成內部銅線損壞。

另外，若長時間未插電的插座積了灰塵，重新通電時可能產生火花，建議可用塑膠材質封住插座口以確保安全。為了方便控制電源，不妨選購具備獨立開關、並附有過載保護與自動斷電功能的延長線，既安全又能幫助節能。

24小時不能拔的電器有哪些？

雖然省電很重要，但並非所有家電都適合拔插頭。像是飲水機、雪櫃等需要全天候運作的電器，就應維持通電狀態。但其餘不需長時間運作的電器，只要人不在家或季節交替長時間不使用時，就應關閉電源或拔除插頭，才能真正做到省電又省錢。

