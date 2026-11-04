熨斗清潔｜熨斗底焦黑超耗電！專家教3招輕鬆去污　忌用自來水？

熨斗清潔｜無論是整理新衣服，還是日常燙衫，熨斗都是不可或缺的「好幫手」。有些人日日用，有些人一年才用幾次。正因如此，大家往往都很少去清洗，長此以往，熨斗底板佈滿焦黑的污垢，不只難看，還會損傷衣服，讓電費飆升。到底該如何清洗？專家教3招輕鬆去污，用力刮、用自來水洗最錯！



熨斗發黑2原因燙，1類衣物高危。（AI生成圖片）

熨斗清潔｜熨斗發黑2原因 燙1類衣物高危

傳統的熨斗是靠木炭和熱鐵塊加熱，既笨重又無法控制溫度。一旦在衣服上停留的時間過長，衣物纖維（如棉麻）就會被燙焦，變成黑斑黏在底板上，再加上木炭燃燒時產生的炭灰也會沾在上面，久而久之底板就會變黑。

而如今的熨斗內置智能控溫配件，不只輕盈還設有精準調溫檔位，整體更實用。既然如此，為什麼底板還是會變黑？

熨斗變黑的原因【1】衣物纖維的原因

如果用電熨斗燙「化纖類」的衣物時（例如：圍巾、防風外套、風衣等），表面的絨毛易在高溫下融化，黏在底板上形成黑斑。

熨斗變黑的原因【2】蒸汽熨斗加自來水惹禍

現在大多數人更傾向用蒸汽熨斗，也常常直接加入自來水。但水中的鈣、鎂等礦物質在加熱後會形成水垢。當這些水垢沾到衣物的纖維和灰塵，再經過高溫就會轉變成黑色的污跡。因此，最好用蒸餾水，不過有些熨斗會建議「自來水和蒸餾水各加一半」，具體可看說明書。

熨斗底部發黑不只難看，當燙淺色的衣服時，這些黑垢很容易沾上去，留下難清洗的污漬。（AI生成圖片）

熨斗清潔｜熨斗底部發黑更耗電！

熨斗底部發黑不只難看，還會影響使用，損害衣服，更耗電。

~弄髒衣物：當燙淺色的衣服時，這些黑垢很容易沾上去，留下難洗的污漬。



~浪費電費：這層黑垢會堵塞蒸汽孔，導致加熱效率下降，蒸汽噴得不均勻，就不得不花更多的時間、電費才能把衣服燙平。



熨斗清潔｜清潔專家教3招清潔 用清潔劑最錯

面對熨斗底板上的黑斑，千萬不能用小刀去刮，以免破壞底板鍍層，縮短使用壽命。那麼該如何清洗？據《Southern Living》報道，清潔專家Sabrina Fierman表示，首先，千萬不要用任何強效清潔劑，其次不要用自來水，最好選擇過濾後的水。

材料：

~白醋

~蒸餾水

~小蘇打粉

~棉花棒

~鹽



熨斗清潔方法【1】白醋浸泡法

將乾淨的棉布浸滿白醋，然後把熨斗底板（冷卻後）放在棉布上靜置30分鐘，最後擦乾淨即可。

將乾淨的棉布浸滿白醋，然後把熨斗底板（冷卻後）放在棉布上靜置30分鐘，最後擦乾淨即可。（AI生成圖片）

熨斗清潔方法【2】小蘇打+水去污法

如果污垢比較頑固，可將小蘇打（梳打粉）與水按2:1的比例調成糊狀。再塗在底板上以畫圈方式輕輕擦拭，再用乾淨濕布抹淨即可。

熨斗清潔方法【3】鹽粒摩擦法

Fierman還分享了另一種方法，就是在熨衫板上鋪一張報紙，撒上大量的鹽，接著把熨斗調到溫熱檔，在鹽粒上以畫圈的方式來回熨燙，直到板面變乾淨。至於比較難清理的蒸氣孔，可用棉簽清潔。