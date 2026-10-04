微波爐哪些容器不能放？外賣盒、紙盒未必安全　6錯誤隨時整壞機

微波爐使用禁忌｜微波爐幾乎是香港家庭必備電器，翻熱外賣、叮飯盒甚至加熱飲品都十分方便。不過，很多人以為膠盒、紙盒甚至外賣包裝只要看起來沒有金屬就可以直接放入微波爐。事實上，不同容器的耐熱程度及結構可以有很大差異，連標示可微波的食物盒，盒蓋亦未必可以一同加熱。美國FDA亦提醒，部分塑膠容器可能因食物產生的熱力而熔化，而金屬及鋁箔則會反射微波，除了令食物受熱不均，更可能損壞微波爐。



微波爐點樣加熱？

想知道哪些容器不能放入微波爐，首先要了解它的加熱原理。FDA解釋，微波爐內的磁控管會產生微波，微波在金屬爐腔內反射，再被食物吸收，令食物中的水分子振動並產生熱力。因此含水量較高的食物，一般亦可以較快加熱。 玻璃、紙張、陶瓷及部分塑膠本身可以讓微波穿過，但這並不代表所有以這些物料製成的容器都一定適合使用。原因是容器雖然未必直接吸收大量微波，但仍會被裏面的高溫食物加熱。部分不耐熱塑膠便可能因此軟化甚至熔化。FDA亦因此建議用戶按照微波爐說明書選擇適合的容器。

錯誤1：外賣膠盒直接放入微波爐

最常見的錯誤之一，就是食完外賣後直接將整個膠盒放入微波爐。美國農業部USDA提醒，應使用有明確標示適用於微波爐的器皿。部分用來冷藏或盛載食品的一次性塑膠容器，例如牛油、人造牛油、芝士等食品包裝，本身並非為微波加熱而設，受熱時有機會熔化、燃燒，或令物質遷移到食物。

香港消委會亦曾提醒，外賣即棄式容器要按其物料及用途使用。發泡膠容器不應直接放入微波爐翻熱；即使屬於可放入微波爐的一次性膠盒，亦不宜反覆重用作微波加熱。消費者委員會所以最簡單的判斷方法是，找容器上的微波爐適用標示及使用說明。如果沒有相關標示，又不知道外賣盒使用甚麼物料，將食物轉到已確認可微波的容器才加熱會較穩妥。

錯誤2：以為所有「5號PP膠」都可以任叮

不少人已經知道PP（聚丙烯）較耐熱，所以看到容器底部有「5」或PP標誌，就會直接放入微波爐。消委會資料指出，PP塑膠適合盛載熱湯、粥等溫度較高的食物。不過使用時仍然要留意產品本身的用途及耐熱標示，尤其高糖分或油膩食物加熱時可能達到較高溫度。消費者委員會換言之，物料種類只是一項參考，產品有沒有標明可微波才是更加直接的使用依據。如果膠盒已經老化、變色、表面磨損或變形，亦不應因為底部仍然印着PP就繼續長期使用。

錯誤3：食物盒可以微波＝個蓋都可以？

這個更加容易中伏。即使食物盒主體清楚寫明可以放入微波爐，亦不代表盒蓋一定可以一起叮。消委會曾測試可摺合矽膠食物盒，9款食物盒全部標示主體適用於微波爐，但當中有6款的上蓋並不適用於微波爐，加熱時需要先移除；另外2款上蓋可以微波，但加熱時需要打開氣閥。消費者委員會原因是盒身及盒蓋可能使用完全不同的物料，耐熱能力自然亦不一樣。

錯誤4：紙盒、紙袋全部都安全？

USDA指出，蠟紙等部分紙製品可以用於微波爐，但啡色紙袋及報紙就不應放入微波爐，因為可能涉及衛生問題或有起火風險。外賣紙盒的情況亦更加複雜。部分包裝看起來主要由紙製成，但可能同時加入塑膠塗層、金屬部件或其他物料，因此不能單憑外觀看到「是紙盒」就判斷可以微波。最穩妥的原則仍然一樣：包裝有清楚標示適用於微波爐才按指示使用。如果完全沒有標示，將食物轉到微波爐適用的玻璃、陶瓷或其他合適容器再翻熱，會比直接拿外賣包裝來試安全。

錯誤5：不銹鋼、鋁箔當然不能亂放

FDA指出，金屬會反射微波，因此一般金屬鍋及鋁箔不應放入微波爐，否則可能令食物加熱不均，甚至損壞微波爐。消委會亦指出，一般不銹鋼食物盒只適合使用蒸氣等方式加熱，不可直接放入微波爐。因此除了明顯的不銹鋼飯盒，使用外賣包裝時亦要留意有沒有金屬部件。最容易被忽略的情況，是容器本身主要由紙或其他物料製成，但同時附有金屬扣、金屬手柄或其他裝飾。不要因為「成個盒得少少金屬」就自行判斷安全。

錯誤7：耐熱玻璃由雪櫃拎出來即刻叮

玻璃通常是大家認為最放心的微波爐容器，但同樣有使用細節需要留意。消委會指出，可放入微波爐的玻璃食物盒雖然適合翻熱食物，但應避免將容器從雪櫃取出後立即放入微波爐加熱。消費者委員會因此「玻璃」本身亦不是無條件安全。使用前除了確認產品標示可用於微波爐，亦應按照生產商列明的耐熱溫度、溫差及使用方法操作。

最簡單判斷方法：不要靠外觀 認清「可微波」標示

看完不同物料，其實最重要的原則只有一個：不要單靠容器外觀或材質猜測。FDA的安全建議亦明確指出，應使用專為微波爐使用而製造的「microwave safe」器皿，並按照微波爐生產商的使用說明操作。 香港消委會同樣建議選購食物容器時查看產品標籤，包括適用溫度範圍、主體及上蓋是否適用於微波爐等資料。消費者委員會因此下次翻熱外賣，與其研究「這個紙盒應該得吧？」、「PP應該一定可以吧？」，不如先找微波爐適用標示。