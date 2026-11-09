洗衣袋｜洗衣袋用錯愈洗愈污糟！日專家教3招正確用＋塞滿最錯？

洗衣袋用法｜多數人一直用錯洗衣袋！許多人以為用洗衣袋洗得乾淨、不會打結，就將衣服全塞入洗衣袋。小心用錯愈洗愈污糟。早前就有網友用錯洗衣袋，導致洗衣機鬧出巨響。到底如何清洗，日本專家教3招正確用法。



用洗衣袋可減少衣物摩擦，防止打結與變形。（AI生成圖片）

洗衣袋用法｜防衣服打結變形 洗衣袋2好處

很多人覺得將衣服全部丟入洗衣機就得，用洗衣袋是多此一舉。其實不然，洗衣機在運轉時，衣物會不斷翻滾、互相摩擦，特別是帶有鈕扣或金屬配件的衣服很容易勾壞蕾絲、貼身衣物，還會導致起球、打結變形，用洗衣袋可有效防止以上情況發生。

1. 保護衣服：減少衣物摩擦，防止打結與變形。



2. 分區清洗：內衣、毛巾等貼身衣服，分開放入洗衣袋，能避免顏色、分泌物交叉污染，更加衛生。



洗衣袋用法｜網友大呻用錯洗衣袋驚爆巨響 愈洗愈污糟

洗衣袋雖然好用，但非萬能，用錯分分鐘愈洗愈污糟！有網友在threads發文大呻，指將衣服套入洗衣袋後，便放入滾筒洗衣機中清洗。結果脫水時，洗衣機發出「咚咚咚」的撞擊聲，響徹整棟樓。而且洗完後，全部洗衣袋打成死結。貼文一出，惹來大批網民留言表示「洗衣袋全塞滿，會洗不乾淨！」。樓主才恍然大悟「難怪我覺得洗不乾淨…」。

事實上，滾筒洗衣機是靠轉動時的「上下拍打」來洗淨衣物，本身就不易打結，摩擦也相對較少，所以不需要洗衣袋。

日本洗滌專家表示，不要一次性將多件衣服塞入洗衣袋，最多裝到7至8分滿便可。（AI生成圖片）

洗衣袋用法｜日本洗滌專家教正確3用法

那麼洗衣袋正確的用法是什麼？日本洗滌研究專家、洗衣師平島利惠在清潔品牌Rinenna官網分享了以下3大使用方法。

洗衣袋用法【1】一袋一件7分滿

不要一次性將多件衣服塞入洗衣袋，最多裝到7至8分滿便可，要留有空間衣服才洗得乾淨、不打結。

洗衣袋用法【2】選擇剛好的尺寸

洗衣袋並非愈大愈好。如果太大，衣服會在裡面大幅晃動，洗完反而更皺。另外，平島利惠建議挑選洗衣袋材質時，可以這樣選：

~細網：適合內衣與較輕柔、精緻的衣物。

~粗網：適合襯衫、長褲等較髒或較厚的衣物。

~3D立體袋：可用來洗胸罩或厚針織衫。



洗衣袋用法【3】將衣服髒面朝外

平島利惠指出，套上洗衣袋後水流會變弱，難去除衣服上的頑固污垢，所以裝袋前，可將污漬較重的一面（如汗漬、油污）翻到外面，效果更好。若衣服有印花，亦可以翻過來洗，避免磨損圖案。