用洗衣袋小心！3件事影響洗衣機﹑衣物使用壽命　網袋太大都唔得

用洗衣袋小心｜不少人洗恤衫、針織衫、內衣或易變形衣物時，都會順手放入洗衣袋，以為只要有網袋保護就一定安全。但洗衣袋如果用錯方法，不但未必可以保護衣物，反而可能令污漬洗不乾淨、衣物變形、起皺，甚至增加洗衣機負擔。其實只要留意幾個簡單細節，洗衣袋才真正發揮保護作用，令衣物更耐穿。



一個洗衣袋不應塞多件衣物

很多人為求方便，會將幾件衣物一次過塞入同一個洗衣袋，覺得這樣可以慳時間，又可減少衣物之間的拉扯。不過，這其實是洗衣袋最常見的錯誤用法之一。

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當洗衣袋內放入太多衣物，衣物之間仍然會在狹小空間內互相摩擦，洗衣時不但容易產生皺褶，亦可能令衣物變形。更重要的是，洗衣袋內部太擠迫，水流和洗衣液都較難均勻流入每件衣物之間，污垢自然較難徹底洗走。

一般來說，一個洗衣袋最好只放一件衣物。放入前可以先扣好鈕扣、拉好拉鏈，再將衣物簡單摺好，這樣既可減少變形，亦可讓洗衣袋更有效保護衣物。

拉鏈未拉好 衣物一樣會「走出袋」

洗衣後發現衣物從洗衣袋內跌出來，相信不少人都試過。這種情況通常不是洗衣袋沒有用，而是拉鏈未有完全拉好。洗衣機運作時，水流和脫水時的離心力都相當強，如果拉鏈只拉到一半，或者拉頭沒有固定好，洗到一半便有機會自動打開。

一旦洗衣袋打開，原本需要保護的衣物就會直接與其他衣物、拉鏈、鈕扣或洗衣槽摩擦，失去保護作用。更麻煩的是，拉鏈頭如果外露，也可能在洗衣過程中刮到其他衣物，令布料勾線或受損。

正確做法是每次使用洗衣袋前，都要確認拉鏈已經拉到底。如果洗衣袋邊位有橡筋或保護套，應將拉鏈頭收好，避免金屬部分在洗衣期間亂撞。

洗衣袋太大反而不理想

不少人會覺得，大一點的洗衣袋比較方便，甚麼衣物都放得入。不過，洗衣袋並不是越大越好。如果衣物本身不大，卻放入過大的洗衣袋，洗衣期間衣物會在袋內過度移動，增加摩擦和纏繞機會，結果同樣可能令衣物變形或起皺。

相反，如果洗衣袋太細，衣物被硬塞在入面，摺痕會更加明顯，水流亦難以穿透衣物，清潔效果自然下降。洗衣袋大小最好與衣物尺寸接近，例如恤衫用中型洗衣袋，針織衫用較寬身的洗衣袋，襪、內衣或小件衣物則用小型洗衣袋。

家中可以準備幾個不同尺寸的洗衣袋，按衣物類型分開使用。這樣比一個大袋走天下更實際，也更能延長衣物壽命。

亂用洗衣袋亦會增加洗衣機負擔

洗衣袋用得不當，不只是衣物受影響，洗衣機本身亦可能承受額外負擔。例如一個洗衣袋塞入太多衣物，洗衣時重量容易集中在一邊；如果再加上袋內衣物吸水後變重，洗衣槽旋轉時便可能出現不平衡，令洗衣機震動加劇，甚至發出異常聲響。

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如果經常出現這種情況，洗衣機的摩打、避震結構和脫水系統都可能更容易損耗。特別是脫水階段，重量分佈不均會令洗衣機需要更用力運轉，長期下來或會影響使用壽命。若洗衣袋拉鏈頭外露，亦有機會刮到洗衣槽或卡住其他衣物，增加損壞風險。

因此，使用洗衣袋時不要只考慮「塞唔塞得入」，還要留意重量是否平均。洗衣時應避免將所有厚重衣物集中在同一個洗衣袋內，也不要把大量洗衣袋一次過堆滿洗衣機。正確分配衣物，既可洗得更乾淨，也可減少洗衣機負擔。