洗衣袋亂用隨時整壞洗衣機？專家教正確用法　4類衣物適用洗衣袋

不少家庭洗衫時都會用洗衣袋，為了保護一些容易被洗衣機扯壞的衣服。不過，原來亂用洗衣袋的話，隨時會令洗衣機愈洗愈傷，尤其脫水時會變成「重力球」，長期撞擊機身，可能縮短洗衣機壽命。



為何洗衣袋會變變成「重力球」？

洗衣袋最大的風險，出現在高速脫水一刻。當洗衣袋內的衣物重量集中、又未能平均分布，脫水時高速旋轉就會令洗衣袋成為一個偏心重物，不斷撞向內桶與機身，產生強烈震動。安裝洗衣機的師傅因此經常提醒，用太多洗衣袋、或者一個袋塞太滿，都可能加重洗衣機軸承負擔。

《中時新聞網》曾電訪洗衣達人沈富育，他指出，現代洗衣機大多配備平衡感應器，當衣物分布不平均時，洗衣機會自動停止或重新轉動，嘗試調整負載，直到重量平衡，先會進入高速脫水階段。換言之，只要洗衣量合理，即使使用洗衣袋，正常情況下都不會直接導致脫水失衡。

洗衣袋不是萬能

很多人對洗衣袋最大的誤解，以為任何衣服都應該放入洗衣袋。事實上，洗衣袋嘅原意並非提升洗淨效果，而係減少衣物喺洗滌過程中互相拉扯、勾纏或撞擊。沈富育指出，並非所有衣物都需要洗衣袋。相反，如果將大量普通衣物全部放入袋內，反而會影響水流進出，導致清潔力下降，衣服洗完仍然殘留污垢或洗衣液。

哪些衣物最適合放入洗衣袋？

真正適合使用洗衣袋的，通常係結構較脆弱，或者容易影響其他衣物嘅款式。蕾絲、薄紗、針織內衣等柔軟物料，喺高速攪動下容易變形或勾斷纖維，放入洗衣袋可減少拉扯。帶有亮片、金屬扣、拉鏈或大裝飾的衣物，同樣適合，避免刮花其他衣服或撞擊內桶。至於普通 T 恤、運動服或毛巾，其實直接洗反而更乾淨，毋須刻意放袋。

洗衣袋點樣用，先至唔傷機又護衫？

即使適合放入洗衣袋的衣物，使用方法亦好重要。一個洗衣袋內的衣物數量不宜過多，理想情況下最多只放一至兩件，確保重量分布平均，避免形成單一重點。同一機洗滌時，洗衣袋的數量亦不宜過多，應該與未套袋的衣物混合放置，令整體負載平衡。若全桶都是洗衣袋，反而更容易出現偏重情況。

此外，洗衣袋本身亦有分尺寸，過細嘅袋會令衣物被迫擠成一團，過大又容易在內桶翻滾過度，選擇貼近衣物大小的洗衣袋，效果會更理想。