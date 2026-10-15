清潔劑禁忌｜婦亂用清潔劑致咳血！專家警告6錯誤配搭1組合恐爆炸

清潔劑禁忌｜不少人打掃時喜歡將多種清潔劑混合一起，以為能加倍去污。事實上，有些清潔劑一旦混合隨時變「毒氣炸彈」。內地一名主婦就曾將消毒液和潔廁靈混合使用，結果中毒出現咳血、嘔吐等症狀。專家警告，以下6大清潔劑配搭都不宜，有1種甚至會引起爆炸！



不少人打掃時喜歡將多種清潔劑混合一起，以為能加倍去污。事實上，有些清潔劑一旦混合會變「毒氣炸彈」。（magnific）

清潔劑禁忌｜84消毒液＋潔廁靈 主婦出現咳血嘔吐

據《光明網》，一位黃阿姨（化名）為了把馬桶刷得更乾淨，就將「84消毒液」和「潔廁靈」混合使用。結果沒過多久便出現劇烈咳嗽、咳血、呼吸困難及嘔吐等症狀。安亭醫院急診科主治醫師王莉莎解釋，「84消毒液」與「潔廁靈」兩者混合時會產生有毒的氯氣（英文：Chlorine），嚴重損傷眼睛、皮膚和呼吸道。

氯氣中毒症狀：

~眼痛

~劇烈咳嗽

~呼吸困難

~胸悶

~嚴重可致肺水腫和窒息



黄阿姨（化名）為了把馬桶刷得更乾淨，就將84消毒液和潔廁靈混合使用。結果沒過多久便出現劇烈咳嗽、咳血、呼吸困難及嘔吐等症狀。（AI生成圖片）

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清潔劑禁忌｜專家警告6大清潔劑配搭陷阱 1種可致爆炸

類似的「家務中毒」事件層出不窮，許多人誤以為多加幾種清潔劑就會洗得更乾淨，實則非然！據《Good Housekeeping》報道，家居護理與清潔實驗室前執行董事卡羅琳·福特（Carolyn Forté）表示，把2種或多種清潔產品混合使用，非但不能提升清潔效果，反而容易產生有毒氣體，危及生命。特別以下6種配搭都錯，連小蘇打與醋都不宜？

清潔劑禁忌【1】漂白水+酒精——導致呼吸困難

漂白水與酒精混合後會產生「氯仿」（英文：Chloroform），這一種無色、帶有甜味的氣體，若吸入會刺激眼睛，導致咳嗽和呼吸困難。而且氯仿還有鎮靜作用，可能令人意識模糊、注意力無法集中等。

漂白水與酒精混合後會產生「氯仿」，這一種無色、帶有甜味的氣體，若吸入會刺激眼睛，導致咳嗽和呼吸困難。（magnific）

清潔劑禁忌【2】通渠水+管道清潔劑——爆炸

許多人水管堵塞時會用專門的「管道清潔劑」，但要注意「管道清潔劑」與「通渠水」功能不同，絕不能同時使用。卡羅琳·福特表示，這2者都含有強效化學配方，混合使用可能會爆炸。因此使用時要仔細閱讀包裝說明書，若仍是無效，請勿嘗試其他產品，應立即找專業人員處理。

「管道清潔劑」與「通渠水」功能不同，絕不能同時使用，否則可能會爆炸。（AI生成圖片）

清潔劑禁忌【3】雙氧水+白醋——刺激皮膚眼睛

過氧化氫（即雙氧水）可殺菌消毒，但千萬不能和「醋」混在一起！因為2者混合會產生「過氧乙酸」（英文：Peracetic acid），具有潛在毒性，會刺激皮膚、眼睛和呼吸系統。

過氧化氫（即雙氧水）和「醋」混在一起會產生「過氧乙酸」，具有潛在毒性，會刺激皮膚、眼睛和呼吸系統。（AI生成圖片）

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清潔劑禁忌【4】洗潔精+潔廁靈——清潔效果大減

不少人洗廁所時，喜歡把洗潔精和潔廁劑混在一起用，以為這樣清潔效果就會加倍。事實上，據《光明網》報道，洗潔精是鹼性的清潔劑，主要用於去油污，而潔廁靈屬於酸性清潔劑，二者混合會產生「中和反應」，讓清潔效果大打折扣。

洗潔精是鹼性的清潔劑，主要用於去油污，而潔廁靈屬於酸性清潔劑，二者混合會產生「中和反應」，讓清潔效果大打折扣。（鄒家鳳攝）

清潔劑禁忌【5】檸檬+漂白劑——致肺水腫和窒息

檸檬可以幫微波爐除臭、去除砧板污漬，但與漂白劑混合一起會產生有毒的「氯氣」，損傷呼吸道，若過量吸入會導致肺水腫和窒息。

檸檬與漂白劑混合一起會產生有毒的「氯氣」，損傷呼吸道，若過量吸入會導致肺水腫和窒息。（pixabay@stevepb）

清潔劑禁忌【6】小蘇打+醋——清潔效果歸零

「小蘇打加白醋」常被當成疏通水槽的黃金組合，但專家卡羅琳·福特指出，白醋呈酸性、小蘇打呈鹼性，兩者混合後互相中和，並無實質的清潔效果。