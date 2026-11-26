洗衣機禁忌｜不少人習慣將所有骯髒衣物一次過塞進洗衣機內清洗。事實上，並非所有衣物都能機洗。近日就有網民在Threads發文分享驚悚經歷，指用洗衣機洗防水床墊（床墊保護套）時，機器在運作期間突然爆炸，甚至炸爛一旁的除濕機。其實除了防水床墊，還有3種衣物亦不宜放入洗衣機洗。



洗衣機禁忌｜洗防水墊變釀爆炸 機蓋炸到飛起

早前亦有網民在Facebook群組「爆料公社二社」發文分享，指家中洗衣機在洗床單以及防水墊時，洗衣機突然靚止無聲。女兒以為洗好了便上前查看，怎料剛靠近，洗衣機便發出巨響，不到3秒就爆炸，整個上蓋被炸飛。從照片可見到，洗衣機上蓋已經脫落，機身凹陷，電線外露變得「蓉蓉爛爛」，現場十分凌亂。

事實上這類事件並不少見，據《澎湃新聞》，一名女子用洗衣機洗羽絨服時，洗衣機突然發生爆炸，機門被當場炸飛，導致臉部受傷。

一名女子用洗衣機洗羽絨服時，洗衣機突然發生爆炸，機門被當場炸飛，導致臉部受傷。（magnific）

洗衣機禁忌｜羊毛／真絲／皮革忌放洗衣機 以免發霉

雨衣、風衣以及睡袋等這類防水物品， 材質既不透水也不透氣，清洗時積水會集中在同一側並產生離心力，極易令洗衣槽重心失衡引發劇烈震動，甚至爆炸。而羽絨服完全濕水後，裏面的羽絨會聚成一團，令到高速脫水時，吸飽水的羽絨會變乾並迅速膨脹，產生大量空氣，加上外層防水塗層阻礙氣體排出，羽絨服就會不斷膨脹，便有機會引發「爆炸」。除此之外，羊毛衫、真絲、皮革等衣物都不可放入洗衣機，否則容易變形、破損甚至發霉。

羊毛衫、真絲、皮革等衣物都不可放入洗衣機，否則容易變形、破損甚至發霉。（magnific）

洗衣機5大使用禁忌

洗衣機並非萬能，一旦使用不當，輕則令衣物變形、機器報銷，重則可能引發漏水、短路甚至爆炸等嚴重意外。香港機電工程署便指出了洗衣機的使用禁忌，放在浴室、用完後立即冚蓋都錯！

洗衣機禁忌【1】切勿放在潮濕的地方

不要將洗衣機放在浴室等潮濕易積水的地方，亦要使用獨立的三腳插頭，切勿用拖板，以免電力過載或觸電。

洗衣機禁忌【2】勿放過量洗衣劑

許多人誤以為洗衣液倒得愈多愈乾淨，但事實上會產生大量的泡沫，不僅難以清洗乾淨，若殘留衣物上還會刺激皮膚，更會積聚在滾筒夾層滋生霉菌。

洗衣液並非愈多愈好。過量泡沫不但難以沖淨，殘留衣物更會刺激皮膚，甚至令滾筒夾層滋生霉菌。（magnific）

洗衣機禁忌【3】用後不要立即關門

每次用完洗衣機後，都要打開蓋通風，否則水汽會悶在裏面滋生細菌。平時亦要定期清理排水過濾器和門邊膠圈，並每隔1至2 個月，徹底清洗滾筒一次。

洗衣機禁忌【4】嚴禁放過量衣物

不少人為了省電，習慣將所有衣物一次過塞進洗衣機清洗。然而，每部洗衣機的說明書均列明每次的洗衣量上限，一般約7至8成，一旦超載，高速脫水時離心力過大，便會加速零件耗損。

不少人為省電而一次過塞滿衣物，但其實說明書均列明洗衣量上限，一旦超載，脫水時離心力過大便會加速零件耗損。（magnific）

洗衣機禁忌【5】翻轉帶有硬物或金屬配件的衣物

洗衣前，必須先清空衫袋裡的銀仔、鎖匙等雜物，防止掉入機內堵塞排水泵。此外，帶有拉鏈、金屬扣或亮片的衣物應先反轉或放進洗衣袋，避免刮花滾筒。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

