毛巾臭味｜明明都有定期清洗毛巾，用完亦乖乖掛在浴室牆勾上，但沒過多久還是會發臭發霉。有時才剛換新毛巾，很快又飄出異味，實在令人困擾。究竟毛巾為什麼會有臭味？又該如何清洗？多久就要換一次？



如果繼續用這些發霉、發臭的毛巾，很容易感染大腸桿菌等病菌，引發皮膚紅腫、濕疹、生癬、以及毛囊炎等皮膚病。（magnific）

毛巾臭味｜點解會發臭？專家揭關鍵原因易致皮膚病

據台灣健康與醫療資訊網站 《Hello 醫師》引述的美國皮膚科學會（AAD）的資料顯示，人體的每吋肌膚約有1900萬個皮膚細胞、650個汗腺。每次用毛巾擦身體時，代謝掉的死皮、汗水和油脂都會殘留在上面，加上浴室環境潮濕，日積月累下便容易滋生細菌和霉菌，久而久之就會長出黑點，散發異味。

如長期使用這些發霉、發臭的毛巾，很容易會感染大腸桿菌等病菌，引發皮膚紅腫、濕疹、生癬、以及毛囊炎等皮膚病。尤其是女生極易誘發念珠菌陰道炎（出現私密處疼痛、紅腫瘙癢、氣味異常等症狀）。

日常將浴巾隨手掛在牆面掛勾上，看似整齊方便，實際上最易令毛巾發臭。（magnific）

毛巾臭味｜浴巾掛勾最易養菌 專家教3招防臭

日常將浴巾隨手掛在牆面掛勾上，看似整齊方便，實際上最易令毛巾發臭。那麼該如何放？據英國媒體《Daily Mail》，高級家居品牌Hampton & Astley的專家Jo Perks表示，用完毛巾一定要注意以下3點，以免發臭。

預防毛巾發臭方法【1】不要堆積一起 毛巾架好過掛勾

用完的濕毛巾，千萬不能揉成一團或折疊起來，也盡量少用掛勾來掛，以免布料擠在一起、水分難以蒸發。最好將毛巾完全攤開，平鋪掛在毛巾架上晾乾。此外，晾曬前先將濕毛巾用力抖幾下，把黏在一起的纖維抖鬆，才能乾得又快又均勻。

用完毛巾後，千萬不能揉成一團或折疊起來，也盡量少用掛勾來掛，以免布料擠在一起、水分難以蒸發。（magnific）

預防毛巾發臭方法【2】不要放在浴室

洗澡後浴室濕氣重，建議將毛巾拿到通風的房間或陽台晾乾。若必須留在浴室，最好開抽氣扇或開窗通風，有助防霉。

預防毛巾發臭方法【3】收入衣櫃前須確保完全乾透

收進衣櫃或儲物櫃前，一定要確認毛巾100%乾透，否則不僅毛巾本身發臭，連帶整個櫃都會產生霉味。

毛巾一旦長出黑點，代表霉菌菌絲已深入纖維內部，很難徹底清除，建議直接換新。（AI生成圖片）

毛巾多久換1次？教3招清洗

毛巾一旦長出黑點，代表霉菌菌絲已深入纖維內部，很難徹底清除，建議直接換新。深圳衛健委亦指出，毛巾最好每3至6個月更換一次，日常使用2至3天就應清洗一次。選購時亦可首先考慮抗菌性較佳的「超細纖維毛巾（微纖維毛巾）」。此外，務必「專巾專用」，擦臉、擦身體、擦私處的毛巾必須分開，切勿混用，以防交叉感染。

那麼日常該如何正確清洗？據《新華網》，不妨試試以下3招，輕鬆解決毛巾發硬、發黏及有異味的問題！

食鹽去黏法，特別適合解決毛巾發黏、滑膩的問題。（AI生成圖片）

清洗毛巾方法【1】鹽水法——適合毛巾發黏

食鹽去黏法，特別適合解決毛巾發黏、滑膩的問題。

做法

1. 在洗臉盆裡放2勺鹽，倒入開水攪拌化開。

2. 將整條毛巾完全浸入鹽水中，靜置15分鐘。

3. 浸完後用清水沖洗幾次擰乾即可恢復乾爽。

毛巾變硬多因鹼性水垢與洗衣液殘留，用白醋或檸檬酸中和便能變軟，比柔順劑更有效。 （小紅書@壹品老陳醋）

清洗毛巾方法【2】白醋法——適合毛巾變硬

毛巾愈洗愈硬，多半是水垢和洗衣液殘留造成的。這些殘留物大多偏鹼性，可用白醋或檸檬酸進行「酸鹼中和」，讓毛巾恢復柔軟，效果好過柔順劑。

做法

1. 在盆裡倒入清水，加入約2至3湯匙白醋攪拌均勻。

2. 放入毛巾並充分搓洗即可。

白醋加小蘇打，最適合去除毛巾異味。（Azzaryiatul Amar@Pixabay）

清洗毛巾方法【3】白醋+小蘇打——去除異味

白醋加小蘇打，最適合去除毛巾異味。

做法

1. 將毛巾放入洗衣機，在洗劑槽倒入1杯（約240毫升）白醋再放入毛巾浸泡1小時。

2. 浸完後用正常的洗衣程序先洗一次

3. 第一輪洗完後，加入1杯小蘇打粉及適量洗衣液再洗一次。

4. 最後用洗衣機徹底甩乾（脫水），晾乾即可。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

