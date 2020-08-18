【財經評論】衝出疫情僅有一步之遙　中國經濟為什麼能快速復甦

8月14日，中國國家統計局發佈中國經濟7月份最新關鍵數據。其中，7月中國規模以上工業增加值按年增長4.8%，1月至7月累計按年下降0.4%，降幅比上半年收窄0.9個百分點，距離全面增速「轉正」僅有一步之遙。同時，中國商品零售額增長為0.2%，實現年內首次「轉正」；貨物貿易出口增長10.4%，增速創下新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來的新高。

隨着投資的快速拉動，中國經濟的生產緩解正在快速恢復。同時，就業和收入的穩定也促使消費穩步增長。中國經濟增長距離實現全年正增長僅差「一步之遙」。圖為6月6日中國北京市某商場前，購物人群的密集程度已經恢復到接近疫情之前的水平。（人民視覺）

消費的恢復，基建投資的拉動，以及科技企業的高速增長，正在成為中國經濟復甦的主要動力。尤其是在資產投資方面，中國正在抓住整個經濟的「關鍵」。上半年，中國全國固定資產投資（不含農戶）約28.16萬億元（人民幣‧下同）按年下降3.1%，較一季度收窄13.0個百分點。1月至7月份中國全國固定資產投資按年下降1.6%，較前6個月繼續收窄1.5個百分點，也有望在第三季度實現「轉正」。

中國政府採取的應急經濟刺激、投資拉動和全力復工、確保就業的諸多政策已經起效。「財政、貨幣、行政」三位一體、相互克制、合作協調的獨特機制正在幫助了中國經濟快速走出危機。

隨著2019年底新冠肺炎疫情在中國武漢的爆發，中國經濟再次遭遇中美貿易戰以來的又一次沉重打擊。企業停工、流動資金緊缺、社會消費斷崖式鋭減，一度導致中國經濟陷入深度衰退。1月至2月份中國全國固定資產投資出現了罕見24.5%的負增長。中國經濟形勢一度萬分危急。就如一台巨大的機器，要想重新啟動，走出疫情陰影，急需外在資金注入作為啟動動力和再次潤滑。

然而，按照市場經濟和有限政府的理論，無論是採取貨幣刺激，還是財政減稅，都將導致通脹高企、財政枯竭。政府幹預下的產業強行投資更也將面臨收益低下的尷尬。面對全世界的質疑與「唱空」，中國政府拿出了自己的獨門「秘笈」——原本相互制衡、幾乎難以同時使用，分別來自議會、央行和政府體系的三種力量被中共「神奇」地捏到了一起。

2月3日，面對撲面而來的經濟危機，在最初的財政「抗疫」資金下發後，中國央行便發出了最為強烈的逆週期調節信號，先後兩筆公開市場逆回購操作，在短短8天內累計向市場提供近2.6萬億元流動性。2月10日，第一筆總額3,000億元的專項再貸款也開始發放。對於一些困難企業，尤其是受疫情衝擊較大的企業，例如餐飲企業、應急物資生產企業來講，陸續多筆「救命錢」的到來可以說穩重了中國經濟的基本盤。

隨後，中共進一步推出了，包括民生基礎設施、5G基站、工業互聯網和特高壓、新能源等在內新一輪的基建投資。據目前不完全統計，中國僅各省級政府的「新基建」規劃投資就已經超過了50萬億元，其中有近十分之一的投資項目預計將在2020年內陸續開工。

此後，無論是1萬億元的抗疫特別國債，還是1.5萬億元的金融系統讓利。總之，自2月份以來，為了應對新冠肺炎疫情，中國央行先後直接淨投放了近3萬億元的流動性，已經足夠拉動經濟，甚至已經有些過頭。截至7月末，中國廣義貨幣（M2）餘額已達212.55萬億元，按年增長10.7%，大大高於同期中國國內生產總值（GDP）的增長。在2020年的上半年，中國正在動用包括貨幣、財政、行政等一切力量和資源，刺激中國的經濟增長、拉動產業投資。

可以說，這是繼2003年「非典」（SARS）疫情、2008年全球金融危機後，中國經濟正在經歷著又一場最廣泛的經濟和社會動員，以確保企業復工，確保企業資金鍊，為之後中國經濟和投資的快速恢復奠定了基礎。

2月13日，武漢爆發新冠肺炎疫情期間，中國人民解放軍醫療人員乘坐空軍運輸機抵達武漢天河國際機場緊急參與防疫救援。（Reuters）

也許有觀點認為，中國的經濟無非是一種專制主義的體現，抑或是一種應對危機的機制。但是，中華文明自大禹治水、鼎和九州以來，也正是在成功應對了一個又一個的危機之後，才得以延續到今天。中國人對於自身問題的反思和應對能力，使得中國人可以在歷史的曲折中駕馭這種機制，而不是傾向於政府制衡和背後的財團利益博弈。整體的利益和民眾的利益永遠是第一要務，一切利益必須為之讓路，這就是中國的傳統和各階層共識。而且越是外部壓力巨大，這種共識就越是牢固。

無論是在面對中國內部的經濟轉型危機，還是面對中美貿易戰壓力，甚至是面對新冠肺炎疫情，這種全球性災難與危機的時候，中國政府和經濟總是會將危機轉化為機遇，並通過調動自身龐大的工業產能和社會組織能力形成新的增長動力。

這次新冠肺炎疫情的爆發，以及美國對於中國經濟的「壓力」，正在使中國進一步加強這種自身調整的能力。儘管在6月、7月，中國南方再次遭遇到了洪水襲擊，但是依舊沒能阻止中國經濟的整體復甦。

在生產領域，截至7月27日，據中國國家統計局數據顯示，69.3%的中國規模以上工業企業達到正常生產水準八成以上，較6月中旬提高0.9個百分點。分產品看，7月份，612種工業產品中，369種產品實現按年增長，增長面為60.3%，較上月有所擴大。

在消費領域，供給端增長也在為整個經濟的恢復提供支撐。通過一系列的復工復產和企業紓困政策，就業和收入正在得到保障，並帶動需求加快恢復。7月中國社會消費品零售總額32,203億元，連續3個月超3萬億元，降幅進一步收窄。其中，中國商品零售額增長為0.2%，實現年內首次「轉正」；貨物貿易出口增長10.4%，增速創下新冠肺炎疫情爆發以來的新高。

尤其是7月中國乘用車銷量的增速回升更能說明問題。隨著前期疫情影響逐漸消退，7月中國乘用車銷量增速已經回升至8%的水準，基本已經實現由負轉正。這說明儘管目前中國的生產恢復略快於消費，但是兩者相互促進的正循環已經開始。

中國經濟不僅已經度過了最難的時刻，而且也已經走過了復甦的拐點，正在開始穩步接續被疫情打斷的產業轉型升級進程。

從8月16日中國央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清在中共官媒《求是》雜誌上的撰文可以看出，中國政府在加速恢復經濟的同時，正在轉向防止風險，以彌補由於經濟刺激產生的社會槓桿率過高，銀行不良資產率上升的問題，預防來自美元「放水」的輸入性通脹。同時，加快金融供給側結構性改革，這個被疫情打斷的改革又將開始。

儘早處置不良資產，防止高風險影子銀行反彈回潮，加大金融開放等等措施，將為實體經濟的下一步改革提前打好預防針。之後「財政、貨幣、行政」三位一體、相互克制、合作協調的獨特機制又將「登場」，意在打通生產、分配、流通、消費各環節，加速產業的轉型升級，建立中國國內經濟「大循環」的一系列改革將加快腳步。