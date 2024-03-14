iPhone、Apple Watch、iPad睡眠追蹤功能⼩貼⼠



睡眠佔人生三分一時間，大家一定要好好重視，讓自己可以好好休息！本週五 (3 ⽉ 15 ⽇) 就是世界睡眠⽇，藉此機會讓小編為你介紹Apple 3件產品的內建功能，幫助提升睡眠質素。

1.iPhone—建立睡眠計畫與睡前放鬆時段

iPhone 的「健康」app 不但可以設定睡眠⽬標，還能長期追蹤睡眠進度。

1. 打開 iPhone 的「健康」app。

2. 輕點「設定睡眠」中的「開始使⽤」，然後輕點「下⼀步」。

然後可以按照畫面指示設定：「睡眠⽬標」、「就寢、起床時間」及「睡眠專注模式」等，當中「睡眠專注模式」可以減少 iPhone 與 Apple Watch 上出現的⼲擾，提升睡眠質素。更可以在就寢前 15分鐘到 3 ⼩時排定睡前放鬆時段，屆時⾃動啟動「睡眠專注模式」。

2. Apple Watch 追蹤睡眠

使⽤ Apple Watch 追蹤睡眠 (Apple)

設定好「睡眠」功能後，戴著 Apple Watch 睡覺就能預計睡眠時間，更可以分析於各個睡眠階段的時間，包括「快速動眼期」、「核⼼睡眠」、「深睡」與「清醒」狀態，以及追蹤睡眠時的呼吸速率。

3.在 iPhone 和 iPad 上的「健康」app 查看睡眠資料

iPad 的「健康」app 可以查看睡眠資料(Apple)

只要打開 iPhone 和 iPad 上的「健康」app，即可查看睡眠資料。在iPhone點選畫⾯底部的「瀏覽」，或者在iPad點開啟側邊欄，然後輕點「睡眠」，即可查看相關資料。

在App內可以檢視最近⼀天、週、⽉或半年內的睡眠紀錄。包括階段(「清醒」、「深睡」等狀態的時長與百分比)、數值(平均「床上時間」、平均「睡眠時間」等)、以及比較(了解睡眠時間與「⼼率」、「呼吸速率」的交互關係)

消息來源:Apple