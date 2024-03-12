iPhone將推出摺疊屏手機？Apple申請技術專利　預料2026年面世

蘋果摺疊屏 iPhone 的推出一直備受關注。儘管主流智能手機廠商已經進入這個領域，並且摺疊屏手機銷量逐年增長，但一直沒有確鑿證據表明蘋果正在計劃推出這種產品。然而，最近一些跡象表明，蘋果可能會在2026年推出首款摺疊屏iPhone。



知名蘋果分析師郭明錤曾經承認，在被問及是否正在開發摺疊屏iPad和iPod時，他確實不清楚蘋果的相應開發計劃，只知道蘋果正在開發一款約20.3英寸可摺疊的MacBook，並計劃於2027年將其投入生產。

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近日，美國專利商標局公布了另一份關於摺疊屏技術的蘋果專利申請。此外，有報道稱蘋果高管在接受採訪時表示：「我們深思熟慮後決定將摺疊屏iPhone的發布日期定在2026年。相較於競爭對手的產品，我們將整合更多最新尖端技術。」

雖然目前我們還不知道蘋果首款摺疊屏iPhone會是什麼樣子，但我們確實距離真相越來越近了。儘管距離首次推出還有一段時間，但我們可以預計這款產品將會具有獨特的功能和設計。

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