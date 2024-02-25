Apple Watch有健康監測功能？5個心臟記錄：心率過高過低通知實用

過年大吃大喝的農曆年，開工後也來關心一下心臟健康吧！把 Apple Watch 戴起來，在健康 App 中的心臟類別裡，有許多關於心臟的記錄，例如心率高低通知、心律不整通知、心電圖、心房顫動記錄…等，都有助於我們了解自己的心臟健康。



文章目錄

1. 功能 1：心適能

2. 功能 2：心率過高和過低通知

3. 功能 3：心律不整通知

4. 功能 4：心電圖 App

5. 功能 5：心房顫動記錄



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功能 1：心適能

心適能功能是在提供經科學驗證的最大攝氧量（VO2 Max，即身體在運動中能夠使用的最大氧氣量）估計值，美國心臟協會（American Heart Association）認為最大攝氧量能有力地預測整體健康。而心適能通常只會在專科診所或醫院進行測量，而 Apple Watch 透過感測器估算心適能等級，讓使用者可以觀察指標在過去一週、一個月或一年內的變化。

於2019 年開始，由 Apple 主導的 Apple Heart and Movement Study 研究中發現心適能等級較高的參與者，每天平均活動時間比等級較低的參與者多 15 分鐘以上；心適能等級較高的參與者在早上記錄體能訓練的比例較高，平均 36%，而心適能等級較低的參與者為 28%。反之，心適能等級較低的參與者較傾向於晚上記錄活動。心適能等級較高與較低的參與者於晚上記錄活動的比例分別為 28.5% 和 36.2%。

由於心適能偏低的最大攝氧量將與嚴重長期健康問題風險相關，因此，配戴 Apple Watch 的用戶，也可以選擇在分類下降到「低」時收到通知，藉此提醒自己可以透過更頻繁或更嚴謹地運動來改善，而且可以持續記錄，從中觀察是否有所改善。

功能 2：心率過高和過低通知

心率過高或過低可能是存在嚴重健康問題的徵兆，而 Apple Watch 可在使用者休息時會在背景自動檢測是否出現不尋常的高心率或低心率。如果在從事靜態活動期間，心率超過 120 下/分或低於 40 下/分長達 10 分鐘，使用者將收到通知。當然，每個人身體狀況有別，使用者也可以調整每分鐘心跳次數（BMP）門檻，或開啟或關閉這些通知。

功能 3：心律不整通知

Apple Watch 上的心律不整通知功能會不時查看你的心跳，確認有無可能是心房顫動（AFib）的心律不整情形。心房顫動是一種心律不整，即心房與心室的跳動不同步。部分患有心房顫動的人不會有任何症狀。如果不治療，心房顫動可能導致心臟衰竭或血栓，進而引發中風。

功能 4：心電圖 App

有心跳加快或心跳漏拍等症狀的使用者，都可透過心電圖記錄心臟的電位變化。運作方式是使用內建於數位錶冠與水晶玻璃錶背的電子心率感測器來記錄，因此，操作時要確定 Apple Watch 已緊貼於手腕上，並在 Apple Watch 上開啟心電圖 App，以及將手臂放在桌上或大腿上，用沒有戴錶的另一邊手指放在數碼錶冠上， 耐心等候約 30 秒後，就會顯示結果並同時傳送至 App 上。而記錄的波形、結果、日期、時間和任何症狀都會記錄在 App 上，並可從「健康」App 輸出成 PDF，以便與臨床醫生共享。

功能 5：心房顫動記錄

已被醫師診斷患有心房顫動的使用者，可以透過 Apple Watch 的心房顫動記錄功能，記錄心臟顯示心房顫動跡象的時長估計值。研究顯示，心房顫動時長可能與症狀嚴重程度、生活品質問題和併發症風險有關。而「心房顫動記錄」也讓使用者能記錄特定的生活因素，如睡眠、運動和體重，這些因素可能會影響心房顫動的時長。

而在進行心房顫動記錄前，在健康 App 中會提醒需由醫師診斷患有心房顫動，並進一步進行相關的設計，才能提供監測資料的準確性。

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