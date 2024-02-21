搶救入水iPhone放進米缸不是最佳　Apple官方教你4步驟助手機脫險

雖然說現在大多數的旗艦手機會友防塵防水設計，但隨著使用的時間長或是摔機後，防塵防水塗層或是整個結構可能會出現進水縫隙，萬一你的 iPhone 進水，畫面上出現液體偵測提示的話該怎麼辦呢？



這時不要急著將 iPhone 放到米桶裡，蘋果官方建議了四個步驟來拯救你的進水 iPhone。

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要怎麼確定 iPhone 有沒有進水？

近幾年的 iPhone 機型都有著 IP68 的防塵防水設計，但像是連接埠等處還是有可能會進水，如果看到手機畫面出現「無法充電」、「USB‑C 連接器偵測到進水」、「在 Lightning 連接器中偵測到進水」、「偵測到進水」這些提示詞的話，就代表手機進水了。

這時候為了保護 iPhone 和配件，在連接器、連接線末端和配件乾透之前，手機將無法進行充電和連接配件。

之所以會有這樣的保護政策是因為，如果在連接線受潮時幫 iPhone 充電，連接線的針腳可能會鏽蝕或損壞，進而導致 iPhone 或是連接線故障，如果在進水時又需要充電的話，用無線充電會是比較好的方式。

iPhone 進水絕對不能做的事

蘋果官方建議了三件當發現 iPhone 進水時絕對不能做的事：

請勿使用外部熱源或壓縮空氣來將 iPhone 弄乾。

請勿將異物（例如棉花棒或紙巾）插入連接器。

請勿將 iPhone 放在米袋中，這麼做可能會讓較小的米粒損壞你的 iPhone。

用熱風（例如風筒）將手機吹乾很有可能在吹的過程中把水分吹到其他縫隙裡，吹風機的高熱也可能會讓內部的零件損壞；避免將異物塞入連接埠主要是怕卡住連接埠；而網路上教的將手機放在米缸裡除溼也不是個好方法，畢竟米缸裡可能有些小顆粒的米碎屑或是白米粉末，萬一跑進手機裡要處理更麻煩。

iPhone 進水救援步驟

那 iPhone 萬一進水了該怎麼辦呢？當然就是要讓 iPhone 乾透！

官方建議四個步驟：

將 iPhone 的連接器朝下並對著自己的手輕拍，以甩掉多餘的液體。將 iPhone 放在通風的乾燥區域。

請在至少 30 分鐘之後，試著使用 Lightning 或 USB-C 連接線充電或連接配件。

如果你再次看到提示，表示連接器內或連接線的針腳仍有液體。請將 iPhone 放在通風的乾燥區域，最長可能需要一天的時間。你可以在這段期間，再次嘗試充電或連接配件。最多可能需要 24 小時才能完全乾燥。

如果手機已乾透，但仍無法充電，請從轉接器拔下連接線，並將轉接器從牆上拔下（如果可行），然後重新連接轉接器和連接線。

但如果這麼做還是沒辦法充電的話，這時趕快送修才是唯一解法。

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