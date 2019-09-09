iOS 13實用教學：iPadOS與Mac電腦畫面SideCar無縫同步操控

Apple iOS 13／iPadOS中當中最令不少人期待功能「SideCar」，只需要Macbook電腦同樣更新至最新版macOS 10.15 Catalina，iPad便可以充當Macbook第二個屏幕，究竟如何設定？以及實用與否？立刻為大家實測一下。

當用家更新至最新版本的iPadOS，以及macOS 10.15 Catalina，便可以利用新功能「SideCar」，以簡單設定後以iPad作Macbook作第二屏幕，但坊間其實一早有不少app可以做到類似的功能，那SideCar又有何實用強大之處？

首先，最大的優勢便是用家可以選擇「以USB Type C線」或類似AirPlay的「無線連結」。因為不是時常有USB C線跟身，所以無線連結就顯得更為重要。

Mac更新了Catalina後，便可以與升級上iPadOS 13的裝置Sidecar連線。（林勇攝）

．SideCar無線連結設定步驟

（按下圖放大解說）

+ 3 + 2

Sidecar實測後感

估不到Sidecar於無線狀態下，操作都非常順暢，而且沒有操作lag的情況，基本上iPad與Macbook的操作完全同步，沒有時差。就好像連上了電視般非常流暢。另外，如果使用對應Sidecar的軟件，如Photoshop，更可以利用Apple Pencil作更多樣化操作，就好像連線用繪圖版為相片執圖或繪畫，反應十分快。

可惜暫時對應Sidecar的軟件未夠多（對應Photoshop、Illustrator、iWork、Finalcut Pro），希望正式推出後會有更多實用軟件對應，那就對於時常需要利用電腦工作的用家來說，就更方便。

用iPad及Apple Pencil於Photoshop上工作，慳返不用買繪圖板。（林勇攝）

只可惜並非所有Mac電腦都對應Sidecar功能，暫時以下的Mac電腦機款才對應Sidecar，請大家留意。

27吋iMac （2015年或更新版本）

iMac Pro

MacBook Pro （2016年或更新版本）

MacBook Air （2018年）

MacBook （2016年或更新版本）

Mac mini （2018年）

Mac Pro （2019年）