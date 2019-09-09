iOS 13實用教學：藍牙Mouse滑鼠、工作、打機操作設定

實用教學
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Apple iPhone的iOS 13或iPadOS 13都新增了對應藍牙滑鼠的功能，對應Apple Magic Mouse外，不少大品牌的無線滑鼠都對應。不如何設定？使用體驗又如何？下文為大家詳盡解說。

Apple於iOS 13的發布會中並沒有公布系統對應無線滑鼠功能，但原來試用過後，都幾實用。不過首先，大家要了解什麼類型的無線滑鼠可對應。

首先Apple Magic Mouse當然能夠對應（1／2代均可使用），而Microsoft或Logitech大部份毋須接收器的無線滑鼠都可以使用；而需要接收器的無線滑鼠，則需要另購轉換線（iPad Pro使用Type C轉USB，而舊或Lightning iPad則需要另購第三代Lightning轉換USB 3線才可，按此前往官網介紹），然後再將接收器接上才可（不過很多雜廠未必對應）。

準備好，便可以以下的步驟來連接。

對應Apple Magic Mouse外，一般無線mouse都可以使用。（林勇攝）

iOS 13／iPadOS 13 連接無線滑鼠步驟
（按下圖放大解說）

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iPad使用無線滑鼠後感

可以使用無線滑鼠，不知道多少年前記者已經很想iPad加入的功能，因為自從早年iPad已加入multi-task，加上iPad的原裝鍵盤打字手感又相當不錯，最新iPad Pro性能之高，配合Google Drive、Adobe等apps，幾乎當作notebook工作之用，只可惜一定要用觸屏來控制，難以作細微操作不夠就手。現在可以用滑鼠來操作，幾乎可以將iPad取代一般文書notebook之用。

另外，以iPad當作多媒體影片播放器之用（或將畫面投射畫面在大電視上時），如睇電影、睇Now E足球直播等，以往操作都需要走埋去iPad直接觸屏操作，都幾麻煩。現在只需要連接上無線滑鼠，就可以就坐家中任何位置遙控操作，值得一讚。

其實除了對應無緞滑鼠外，就連PS4、Xbox One的手掣都可以無線連結，用來打機或PS remote play，超爽！之後會有另文再為大家詳測。

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